Escándalo en la Feria del Libro por un reclamo de docentes

La inauguración de la 44ª edición de la Feria del Libro de Buenos Aires estuvo marcada por la irrupción de un nutrido grupo de docentes porteños que manifestaron su oposición al cierre de los profesorados por parte del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. La escritora Claudia Piñeiro, a cargo del discurso de apertura del encuentro, se solidarizó con la protesta.

Los docentes desplegaron sus banderas y entonaron sus consignas cuando comenzó a hablar Enrique Avogadro, el ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, quien no pudo concluir su intervención, hecho que rebotó rápidamente en las redes sociales, publicó Página 12.

Tampoco pudo hacer uso de la palabra el ministro de Cultura nacional, Pablo Avelluto, quien lamentó el episodio por Twitter, sin hacer alusión al programa Unicaba, que prevé el cierre de 29 institutos de formación docente y que provocó la protesta de docentes y estudiantes.

Piñeiro, en cambio, recordó que ella misma había ido a un profesorado, y agregó: "Espero que se retire el proyecto ". La autora de Las grietas de Jara advirtió, además, que estaba de acuerdo con la medida. "Nuestra tarea (la de los escritores y la de los docentes) tiene que ser honrada como lo que es, trabajo", aseveró.

"Las políticas educativas y culturales tienen que ser sostenidas en el tiempo para que sean efectivas", sostuvo.

La escritora añadió que "el lugar del escritor es el del conflicto con la autoridad" y que "está claro que si un chico sale de la Primaria sin saber leer, no será lector en el futuro".

"Hoy quisiera traer otra palabra que creo que fue usada de una manera que nos hizo mucho daño: grieta. Todos sabemos lo que es una grieta. Pero la palabra se usó para definir la división de nuestra sociedad por pensar diferente", expresó la autora en declaraciones que reprodujo Infobae.

"Si hay una grieta hay dos territorios separados por un vacío. No hay puentes. No hay comunicación posible. Si uno quiere pasar de un lugar al otro para dialogar se cae en una zanja. Los que no se sienten parte de ninguno de los dos sectores están condenados a desplomarse en ese tajo hecho casi de violencia: una grieta no se piensa, no se planea, desgarra la superficie de forma antojadiza. La democracia es pluralidad de voces viviendo en un mismo conjunto y espacio social", dijo en una nueva intervención.

Tras el discurso, Piñeiro volvió a reafirmar su apoyo al proyecto de ley para despenalizar el aborto, al mostrar el pañuelo verde de la campaña.

Acto seguido, Avelluto quiso hablar.

Arreciaron de nuevo los gritos. "A los fascistas le pido silencio", dijo el ministro. "Ya que los que vinieron a manifestarse de forma autoritaria se manifestaron, que nos dejen hablar", agregó, pero los cánticos siguieron y se fue en medio de gritos por el fin del proyecto que cierra profesorados.

Luego de los incidentes, el ministro Avelluto publicó dos mensajes en su cuenta de Twitter en el que expresó su "solidaridad total con mi amigo y colega", en referencia a Avogadro, "a quien un grupo de manifestantes le impidió hacer uso de la palabra en la inauguración de la 44ª Feria Internacional del Libro".