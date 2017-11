El presupuesto ya es ley: lo aprobó anoche por unanimidad el Senado

La Cámara de Senadores completó anoche por unanimidad la sanción del proyecto de presupuesto para 2018. El bloque de Cambiemos apoyó el proyecto, pese a considerarlo "insuficiente" y que por ello luego deberá ser modificado, según explicó Raymundo Kisser (Paraná). El legislador de Cambiemos elogió a Bordet por haber suscripto el acuerdo fiscal con el gobierno de Mauricio Macri.





"Estoy gratamente sorprendido por las declaraciones del gobernador. Hace una semanas atrás se trató un proyecto contra la demanda presentada por la provincia de Buenos Aires. Nosotros dijimos que podía ser el puntapié inicial para que con todos los gobernadores se avanzara en el reordenamiento de la situación económica y financiera de cada provincia". Kisser también elogió el artículo 16, que limita al 10% la facultad del Ejecutivo de redireccionar partidas del presupuesto.





El jefe del bloque oficialista, Ángel Giano, reiteró conceptos elogiosos al proyecto; aunque desde su bloque provinieron las críticas más duras, por parte del senador Pablo Canalli (exintendente vecinalista de San José).





Canali criticó que se haya tratado sobre tablas un presupuesto de 96.000 millones de pesos "porque es un acuerdo político y porque hay un intercambio de figuritas





El Senado no tuvo ni una reunión con el ministro de Economía", se quejó. "No seamos hipócritas, esto es demasiado importante para tratarlo así (...) pienso dar mi voto positivo porque está claro que hubo un acuerdo lo suficientemente amplio para que este proyecto se vote rápidamente, pero digo esto porque nadie me manda, y que mañana me hagan las operaciones de prensa que quieran y me tiren los carpetazos que quieran", indicó.





Tras considerar negativo el acuerdo con la Nación y lamentar que no se haya consultado a los municipios al respecto, señaló que para Obras Públicas se pidieron 3.000 millones de pesos en el presupuesto y solo se le asignaron 1.400 " Nadie nos dice qué significa achicar la planta de empleados, si quiere decir no más policías ni más enfermeros. O si estamos votando seguir dándole 500 pesos por mes a las escuelas para limpieza o dos litros de nafta por día a los patrulleros", se preguntó. Por último consideró que la demanda interpuesta por la provincia de Buenos Aires por más coparticipación fue una estrategia para darle pie al gobierno nacional a imponer el acuerdo.

Otros senadores se quejaron levemente por las obras públicas, como el victoriense Beltrán Lora o el diamantino Rogelio Schilld.





Polémica por la adhesión a la ley de riesgos de trabajo