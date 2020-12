Críticas a Cristina por cobrar dos pensiones y el sueldo de Vice

"Sin moral y sin vergüenza. La señora vicepresidenta de la Nación cobra dos subsidios sin pago de Ganancias por el equivalente a 800.000 pesos, mas el sueldo de vicepresidente. Eso es cuando dejan de ser vicepresidentes. Una vez que se ostenta de nuevo el cargo se suspende obviamente el subsidio. Es para que los presidentes no queden sin recursos, pero no para que cobren tres veces. Si esto no es fascismo, ¿el fascismo dónde está? Díganme dónde están los pobres en la cultura del cristinismo", expresó a través de un audio.

https://twitter.com/elisacarrio/status/1344302766685085697 Sin moral y sin vergüenza la Vicepresidenta cobra dos subsidios con el equivalente a 800.000 pesos mas el sueldo y los privilegios de vicepresidente de la nación, mientras empobrece nuevamente a los jubilados. Si esto no es fascismo el fascismo donde esta? pic.twitter.com/CO46eUzppY — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) December 30, 2020

El juez federal de la Seguridad Social Ezequiel Pérez Nami hizo lugar a una presentación de Cristina Kirchner y la autorizó a cobrar su pensión como expresidenta más la de su marido, el expresidente Néstor Kirchner, con intereses retroactivos y sin pagar el impuesto a las ganancias.

Si el fallo quedara firme, la vicepresidenta podría cobrar unos dos millones de pesos por mes y 100 millones de pesos más como retroactivo, según el cálculo que realizó Alejandro Chiti, exsecretario de Seguridad Social y abogado especialista en derecho previsional.

Este beneficio percibido por Cristina Kirchner, tambien lo perciben los ex miembros de la Corte Suprema de Justicia, y los expresidentes y vice, tales como Fernando De la Rúa y Julio Cobos.