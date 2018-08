Bordet ratificó la decisión de incrementar las escuelas de doble jornada como política social

Durante el acto por los festejos del centenario de la escuela de jornada completa Crucero ARA General Belgrano de Don Cristóbal 2º, en el Departamento Nogoyá, el gobernador, Gustavo Bordet, renovó su decisión de incrementar las escuelas de doble jornada como política de contención social. Desde ese establecimiento educativo, cuyo nombre homenajea a un héroe entrerriano, el mandatario destacó la labor de los maestros rurales que "hacen Patria", y ratificó la decisión de incrementar las escuelas de doble jornada como política de contención social. Esta es la segunda oportunidad que Bordet visita la localidad: la primera había sido luego de un temporal que había causado severos destrozos en la zona.

"Ahí vi que había un fuerte espíritu en la comunidad educativa para con la escuela, un fuerte sentido de pertenencia. Por eso cuando me invitaron para venir al centenario quise estar para testimoniar el compromiso de trabajo que Don Cristóbal en una zona de las más productivas que tiene la provincia de Entre Ríos", recordó. Más adelante rescató la idiosincrasia del lugar que junto a la función que cumple la educación posibilitan un mejor futuro para los alumnos.

"Esta es una zona donde se conserva la población rural y esta escuela hace que los chicos tengan la posibilidad de desarrollarse aquí y aplicar los conocimientos que tienen en la escuela Secundaria luego en las distintas explotaciones cerca de la zona, sin tener que emigrar a buscar el futuro en otros centros poblados que los alejan de sus familias", acotó.

Del mismo modo valoró la tarea que realizan los maestros rurales. "Tengo un profundo respeto por ellos", subrayó.





Concepto de educación

Además reflexionó sobre el concepto de la educación: "No hay que buscar grandes pensadores para definir cuál es la estrategia educativa. Les puedo asegurar que ninguna tarea en educación se hace si no hay amor, si no existe la pasión por la enseñanza y la única gratificación que queda después es cuando uno deja la docencia y sus alumnos lo reconocen, saludan y agradecen. Yo fui profesor 14 años, por eso lo sé. Y cuando me encuentro con un alumno agradece quizás el valor más importante que tiene una persona, que es el conocimiento, que es lo que nos da libertad, que nos permite pensar discernir, decidir en la vida", completó.

"En estos 100 años hago un profundo homenaje a todos los maestros rurales por la tarea que hacen todos los días. Además de la vocación, están forjando un porvenir de generaciones futuras. También quiero hacer otro homenaje a nuestros héroes de Malvinas. Esta escuela lleva el nombre de ARA General Belgrano, en homenaje a Julio César Monzón", completó.









Bordet: "Hemos gestionado 35 nuevas escuelas Nina"