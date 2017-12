Bordet envió a la Legislatura el proyecto de adhesión al acuerdo fiscal con la Nación

Los diputados y senadores entrerrianos tendrán la posibilidad de aprobar un proyecto que reduce impuestos a los sectores primario, industrial y comercial. De hacerlo se afectará notablemente la recaudación impositiva provincial, por lo que el organismo recaudador estará obligado a mejorar la base tributaria.

Ayer por la tarde se supo que el gobernador Gustavo Bordet mandó a la Legislatura entrerriana el proyecto de adhesión al consenso fiscal acordado con Nación. La iniciativa contempla la reducción de la presión tributaria provincial y sugiere a los municipios tomar idéntica definición con las tasas. También se incluye en la norma un modelo de progresividad para equiparar tributos con las provincias de la Región Centro.

"El proyecto del Ejecutivo plantea una baja gradual de la presión tributaria provincial, destacando en ese proceso la buena conducta tributaria de los contribuyentes de determinados sectores, principalmente de escala micro, pequeños y medianos", se informó oficialmente.

Es en ese marco, que todo el sector primario quedaría exento del Impuesto a los Ingresos Brutos en 2020 al igual que casi todo el sector industrial, excepto las grandes empresas, que representan el 5% de los contribuyentes. Si bien no quedarán exentas, tendrán una fuerte reducción del tributo.

En caso de aprobarse la norma, para el sector comercial se reducirá la alícuota de Ingresos Brutos, especialmente para las categorías de Micro y Pequeña Empresa que representa potencialmente el 92% de los contribuyentes de ese universo. Igualmente más beneficios para quienes presenten buena conducta tributaria.

En el proyecto se introduce un "modelo de progresividad fiscal" que busca dar respuesta a "la históricamente pretendida armonización con las otras provincias integrantes de la Región Centro. Concomitantemente, se invita a los municipios a adherir, estableciendo posibilidades concretas para que estos puedan imitar el proceso respecto de sus tasas", señala la información oficial.

La iniciativa contempla la eliminación de alícuotas extraterritoriales en Ingresos Brutos en todas las jurisdicciones, lo que impide aplicar alícuotas distintas en función del lugar de radicación del contribuyente. Así, todas las empresas de la Provincia de Entre Ríos que realizaban operaciones en otras provincias o en la ciudad de Buenos Aires, se verán favorecidas por una importante reducción de alícuotas que en promedio oscila del 2 a 2,5%.

Esto sucede porque se unifican las alícuotas entre provincias y su reducción gradual (y exención total en algunos casos) de la alícuota de Ingresos Brutos.





Impuesto de Sellos

Se eliminará el tratamiento diferencial extraterritorial en Sellos (que existía para inscripción de vehículos) y gradualmente va a desaparecer el Impuesto de Sellos desde 2019, con una alícuota decreciente en la mayoría de contratos y actos en general, excepto en las escrituras de inmuebles y la inscripción vehículos nuevos; al igual que los tributos sobre nómina salarial (Ley 4035) antes de diciembre 2019.

Todas esas reducciones implicarían pérdidas de recursos que hacen al financiamiento de la Provincia, lo cual hace necesario aplicar este esquema en forma gradual que permita asimismo trabajar en ese proceso en la reducción de la informalidad y la evasión, y por ende ampliar las bases tributarias.





Gradualismo

La metodología a aplicar será la Progresividad Fiscal en Ingresos Brutos y las empresas más pequeñas tributarán menos que las grandes, explicó el comunicado oficial.

Para ello se segmentará el conjunto de contribuyentes de estos sectores estableciendo categorías a las que se aplicará la escala vigente de la Secretaría de Emprendedores y Pequeña y Mediana Empresa. De esto modo surgen cinco categorías: Micro, Pequeño, Mediano 1, Mediano 2 y No Pyme (este último cuando supera valores de la escala).

Para el sector primario se aplicará una exención de Ingresos Brutos hasta la categoría de Micro y Pequeña Empresa , esto es con ingresos de hasta 19 millones anuales. Actualmente ese techo está en 8 millones anuales.

Esa medida implica que el 93% de los contribuyentes del sector quedarán exentos del impuesto. De ellos, el 78% son empresas locales. El resto representa el 7% del total de contribuyentes (unos 1100 aproximadamente). Ese sector ( el 77% son de fuera de la Provincia) tributaría al 1,5% en 2018, y 0,75% en 2019. Todo el sector primario quedaría exento en 2020.





Sector industrial

La exención de Ingresos Brutos en el sector industrial llega hasta las categorías de Micro y Pequeña Empresa, es decir las que tienen ingresos de hasta 64 millones anuales. Eso implica que el 81% de los contribuyentes del sector quedarán exentos del gravamen.

El 19% restante, que representan aproximadamente 2300 contribuyentes (95% son de fuera de la Provincia), tributaría 1% en 2018 y 2019 en el caso de la categoría Mediana I. La Mediana II tendrá una carga de 1,5% en 2018, y 1,25% en 2019. Y la categoría No Pyme tributará por Ingresos Brutos 2% en 2018, y 1,5% en 2019.

Todo el sector industrial quedaría exento en 2020, aunque el acuerdo con la Nación prevé esa meta recién para 2022.

Se estimó que no queda alcanzado en las categorías Mediano 1, 2 y No Pyme solo el 5% de los contribuyentes industriales. Sin embargo, la gran mayoría de estas empresas (radicadas en Entre Ríos) tendrán un ahorro muy importante por la eliminación de las alícuotas extraterritoriales en otras jurisdicciones hacia las que destinan su producción (con nuevo tope de alícuotas del 2%), observándose por ende una reducción significativa de lo que tributan por Ingresos Brutos en el conjunto de las provincias, situación que profundizará en 2019 y en los años siguientes. "Parte de lo que se reduce su tributación en otras provincias se aplicaría a Entre Ríos, y luego se reduce gradualmente hasta llegar a la exención total en 2020", se explicó desde el gobierno.





En el comercio

En el sector comercial se reducirá la alícuota de Ingresos Brutos hasta 1% para las categorías de Micro y Pequeña Empresa, esto es las que tienen ingresos de hasta 75 millones de pesos anuales, que son potencialmente el 92% del total de los contribuyentes .

Para los que presenten una buena conducta tributaria, lo que implica no tener deuda y no tengan antecedentes de ajustes firmes por fiscalización,la alícuota queda automáticamente en 3,5%, para todos los contribuyentes del sector comercio que revistan en esas dos categorías. Es decir que se reducirá la carga tributaria a cambio de mantener una buena conducta de cumplimiento. Si no tiene esta conducta la alícuota es del 4%.

El gobierno provincial informó que se otorgaría un plazo especial para que las empresas puedan regularizar su situación de deuda y acceder a este beneficio,

En tanto, para las categorías Medianas I y II se aplicará una alícuota del 4,5%, que se reducirá automáticamente al 4% si se tiene buena conducta tributaria. Este conjunto comprende a casi 1900 contribuyentes de los cuales el 94% es de fuera de la Provincia.

Para el estamento No Pyme la alícuota será del 5%. Se estima que en esta categoría se ubican unos 560 contribuyentes, de los cuales el 97% son de fuera de la Provincia.





Pensiones

En cuanto a la eliminación Ley N° 4035 (Fondo de Integración de Asistencia Social, sancionada en 1954) se aplicará un esquema gradual que está asociado inversamente al tamaño o escala de los contribuyentes, a raíz de lo que el sector No Pyme afrontará proporcionalmente una mayor carga por este tributo de que las categorías menores. Para los contribuyentes que desarrollen la actividad financiera, construcción, minera, telefonía y comunicaciones la aplicación de la reducción se iniciará en 2019, según se señaló oficialmente.