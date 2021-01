Villaguay: joven calcinada en una casilla era encerrada por su pareja cuando se iba a trabajar

Las circunstancias de la trágica muerte de Juana Evelyn Lezcano todavía no están del todo claras: el incendio que causó el fallecimiento de la joven de 20 años dentro de la casilla en la que vivía en la zona rural de Villaguay podría haber sido accidental o intencional. No obstante, su pareja, un hombre 31 años mayor, está detenido con prisión preventiva domiciliaria ya que fue imputado por hechos de violencia de género que habrían sido determinantes para que la víctima no pudiera salir a tiempo de la vivienda.