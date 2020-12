Victoria: Heridos por derrumbe de mampostería de un bar

Instantes después, el móvil de la emisora AM Radio Victoria, a cargo de Leo Carlini, registró la conmoción de muchas personas y la asistencia a uno de los lesionados por parte de un servicio de emergencias médicas privado, ya que presentaba sangrado por una herida en el cuero cabelludo.

Se consignó que llamó la atención que había escombros hasta a 12 metros de la pared del frente del comercio.

Una señora que se encontraba observando lo que pudo ser una tragedia, contó al móvil: “Yo no vi nada porque a mí me cayó encima el polvo, pero por suerte no me pegó ningún pedazo de piedra”.