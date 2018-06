Varisco defendió a Gainza, luego de ser imputado

Esta mañana se conoció la noticia que Gainza fue convocado para el martes que viene a prestar declaración indagatoria en la causa. Al respecto, Varisco dijo: "Gainza me merece el mayor de los respetos, es una muy buena persona".









El intendente debió comparecer -como cada viernes- por la sede de la Justicia Federal por la disposición del juez Leandro Ríos. En ese marco, volvió a hacer declaraciones públicas y se refirió a su raid los medios nacionales: "Hay un absoluto desconocimiento de la causa por parte de los medios nacionales así que nos viene bien para aclarar nuestra inocencia". El intendente aseguró que no fue al acto de Mauricio Macri en Basavilbaso porque tenía "actividades en Paraná".





Consultado acerca de la imputación del concejal de Cambiemos Emanuel Gainza, dijo que desconocía la noticia, que se estaba enterando en ese mismo momento, y afirmó: "Gainza me merece el mayor de los respetos, es una muy buena persona".















Acerca de su recorrida por Buenos Aires, dijo: "Hay un absoluto desconocimiento de la causa por parte de los medios nacionales así que nos viene bien para aclarar nuestra inocencia y nuestra desvinculación total con la acusación que tenemos, que es la de comprar kilos de cocaína; así que estamos muy tranquilos".







Por otra parte, sobre la visita del presidente Mauricio Macri a Entre Ríos -el mandatario llega a Basavilbaso- indicó que no sabe si estará presente para recibirlo. "Tengo actividades en Paraná, no sé si me va a alcanzar el tiempo, veremos. Tengo una agenda importante porque ayer estuve en Buenos Aires", se excusó Varisco.







Además, el intendente se refirió a la desafiliación que le impuso la Unión Cívica Radical a nivel nacional: "Yo pedí el Tribunal de Ética de la UCR, espero que se haga pronto esa reunión, estoy muy tranquilo", aseguró.







Finalmente, el mandatario paranaense hizo alusión a la ampliación de la declaración indagatoria de Luciana Lemos, expareja de Celis, quien complicó a Varisco y todos los imputados. Afirmó que con su equipo de defensa conocen y aportaron a la causa "cuáles son los verdaderos nombres" de los compradores de la droga. "Mis abogados dicen que no debo dar detalles de la causa", esgrimió para no revelar esas identidades.







El intendente también expresó que "Lemos contradice muchas cosas que dice el juez en el procesamiento", y ahondó: "El juez asegura que yo el 23 de abril me entrevisté con ella y ella declara que no; y después contradice absolutamente a su exmarido, al señor Tavi Celis, que declaró que yo no tenía que ver con el tema del narcotráfico".







"Dijo que yo compré kilos de cocaína. ¿Dónde están esos kilos, cuándo los compré, a quién se los vendí?", se preguntó. "Toda una gran historia que no tiene sentido", concluyó.

