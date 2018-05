Varisco aseguró que no tiene nada que ver con la causa que investiga a Tavi Celis

El intendente de Paraná Sergio Varisco convocó a una conferencia de prensa en la tarde de este martes con el fin de aclarar la situación en la municipalidad, luego de la serie de allanamientos ordenados por la Justicia Federal en una causa que se investiga al jefe narco Daniel Tavi Celis.





Varisco lo primero que hizo al hablar con los medios de prensa de la ciudad, fue señalar: "Por todo lo sucedidos quiero darles una explicación a todos los vecinos. Es un día en el que han funcionado las instituciones de la República porque esto demuestra que hay un Poder Judicial independiente y que no hay interferencia de Poder Político".









Señaló el intendente que el juez federal Leandro Ríos ordenó los procedimientos. "Nosotros hemos colaborado en todo. Hemos abierto las puertas del Municipio, los archivos, las anotaciones particulares, todo lo que sea de interés para el magistrado y la justicia pueda dilucidar y aclarar la investigación".





"Soy el más interesado en que rápidamente se llegue a la verdad en esta causa donde no he sido imputado ni nada por el estilo. Simplemente, estamos colaborando con la Justicia y nos parece bien que se ordenen estos procedimientos para aclarar esto", reseñó Varisco para hacer una defensa política: "Esto no hubiese sucedido en otras épocas, hoy esto sucede porque hay un Poder Judicial que actúa en la órbita de su competencia de manera absolutamente independiente.





A la hora de hablar de la causa judicial y la propia investigación, afirmó: "Estoy muy tranquilo, tengo la conciencia absolutamente tranquila de mis actos, y mis vecinos me conocen, abrimos toda la colaboración para que el Poder Judicial, pueda hacerse de todos los elementos que quiera para que se haga el peritaje correspondiente".





Varisco estuvo acompañado por la concejal Claudia Acevedo; el secretario Legal y Técnico, Walter Rolandelli; el fiscal municipal, Francisco Avero; el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Solari; y el abogado particular Rubén Pagliotto.





En cuanto a los comentarios surgidos en los últimos tiempos, espetó: "He sido una de las personas más difamada y siempre les sale en contra en las urnas. Hace cinco elecciones que triunfamos y siempre por mayor amplio margen".





El intendente también reiteró cómo se vio mencionado en la causa judicial. "Esto se deriva de un procedimiento donde estarían involucrados empleados municipales, nosotros sabemos que eso está mal y tomaremos las medidas correspondientes. Pero en lo que hace al narcotráfico, no tenemos nada que ver. De hecho no se encontró nada vinculado a la Ley de Estupefacientes".







El presidente municipal sostuvo que su gestión es "transparente". Y resaltó: "Somos los que menos cobramos en el país, no tenemos choferes y andamos sin custodia. No se si todos pueden decir lo mismo".

Sobre Daniel "Tavi" Celis, resaltó: "El municipio está abierto de lunes a domingo. Yo no puedo controlar quien viene. A la gente le digo que soy el mismo de siempre, que estoy a su servicio, que la ciudad se está transformando y que en esta segunda parte de la gestión vamos a recolectar los frutos de los primeros dos años".

Finalmente, Varisco hizo pasar a los medios a observar la caja fuerte empotrada que desde hace años se encuentra cerrada. "Allí se encontró documentación de la época del proceso, y la misma fue puesta a disposición de quién interese".



Sobre los allanamientos en la comuna, Varisco remarcó: "No se encontró nada raro y nada relacionado con estupefacientes. Sí la Policía Federal se llevó celulares y la computadora. Además, ofrecí todo de mi puño y letra para mostrar cómo obramos en los procesos electorales".