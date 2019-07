Valoran a dos policías que detienen al preso fugado

La Ministra de Gobierno Rosario Romero destacó el desempeño de las funcionarias que protagonizaron la persecución y detención de un condenado del penal de Victoria. Valoró la labor coordinada del Servicio Penitenciario y la Policía Provincial, reivindicando además las políticas de género.

"A veces es noticia cuando hay una fuga, pero no siempre cuando hay una recaptura", consideró Romero, al resaltar los resultados alcanzados por los organismos involucrados y a su cargo.

Leer más: Saltó el muro de la cárcel, huyó en un vehículo y lo recapturaron

El viernes se registró en la Unidad Penal de Victoria la evasión de un condenado, sin embargo éste no logró su cometido y a las pocas horas ya estaba nuevamente tras las rejas. Al respecto, en declaraciones a FM Estación Plus de Crespo, la funcionaria provincial señaló: "En este caso se frustró una fuga, por el pronto accionar del Servicio Penitenciario al dar aviso inmediato y por la Policía, que aprehendió a quien se había fugado. Es el objetivo que perseguimos siempre que alguien vulnera la confianza o las condiciones del sistema. Habitualmente se encuentra al interno ya en casa de algún familiar, pero en particular, esta situación tuvo la complejidad de que la recaptura se practicó en medio de la urbanización". Para dicho resultado, la Jefatura Departamental Victoria coordinó el trabajo del recurso humano abocado en todas sus reparticiones.

La oficial principal Elena Oroño y la sargento Celeste Benavidez, quienes prestan servicio en la Comisaría Minoridad y Violencia Familiar de Victoria, conformaban la dotación que tras identificar el vehículo en fuga, emprendieron sin vacilación una persecución hasta lograr interceptar la unidad. Con la premisa de responder al cumplimiento del deber por sobre cualquier otra cuestión, las uniformadas procedieron a la detención del presidiario y su concubina, para ponerlos a disposición de la justicia.

Ambas dejaron en evidencia haber elegido una profesión que también las define como mujeres y la actitud fue reconocida por la Jefa política de la institución, quien comentó: "Desde mi lugar y representación, felicitar a las policías -Oroño y Benavidez- que en este caso han actuado con tanta destreza y conocimiento de lo que tenían que hacer. Es muy importante el papel que hacen las mujeres en la fuerza policial. Cada vez son más las que integran la fuerza y que incluso llegan a grados superiores. En pocos años ha cambiado absolutamente la situación y esto tiene que ver con la conquista de igualdad de derechos y con las efectivas igualdades que se van dando en el ámbito cultural. Hoy la igualdad del hombre y la mujer forma parte de la agenda cotidiana de las familias argentinas y eso se va trasladando a las fuerzas de seguridad, en este caso concretamente a la Policía de Entre Ríos. Cada vez las mujeres se destacan más en la labor de seguridad y son completamente iguales al hombre, contando con la aptitud necesaria para desarrollar todas las funciones que tiene que desempeñar un policía".

La ministra resaltó la perspectiva de género que se pretende aplicar en todas las políticas públicas y en tal sentido anticipó a este medio: "Entre Ríos será una de las provincias que prontamente va a empezar a aplicar la Ley Micaela, que exige la implementación de capacitación en todos los organismos del Estado y esa capacitación se brindará especialmente en el Servicio Penitenciario y en la Policía de Entre Ríos, precisamente para que los vestigios que aún quedan de discriminación, vayan desapareciendo. Nos iremos preparando para que en las diferentes situaciones, respetemos las condiciones de igualdad entre varones y mujeres. Es una concientización y una labor cotidiana la de bregar por la igualdad y en la provincia de Entre Ríos lo estamos logrando".

De hecho, en ese marco recordó que "en la composición del gobierno entrerriano, de seis miembros del Gabinete que acompaña al gobernador Gustavo Bordet, el 50% somos mujeres. Hay tres mujeres ministras y tenemos una vicegobernadora electa, con lo cual se demuestra que ponemos en práctica la cuestión de género, incluso en la distribución de poder".