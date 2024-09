Un video viral con una supuesta violación generó una pueblada en Santa Elena

En Santa Elena se hizo viral la supuesta violación de un niño y los vecinos quemaron la casa del supuesto autor. La policía aclaró que el médico policial no registró abuso.

Ante esta situación violenta, la policía intervino y puso a resguardo al grupo familiar, entre ellos el joven de 17. A pesar de las alarmantes afirmaciones, el Jefe de Policía aseguró que no se encontraron señales de abuso físico o sexual en el menor y que el video y el audio están bajo custodia judicial. Además, aclaró que no se verificó ningún video en el que se observe a un joven violando al niño.

Consultado por UNO, el Jefe de la Departamental La Paz de Policía, Pablo Bertoncello, explicó: "Nosotros actuamos de oficio y después le dimos intervención en la justicia. Con toda esta situación, la ubicamos a la madre del menor y la llevamos a la dependencia policial. Después la trasladamos acá a Jefatura y radicó la denuncia. No hay abuso: el hijo fue examinado por el médico policial y no tiene lesiones. No hay señales de violación ni de abuso".

En cuanto a los elementos secuestrados para la investigación, contó: "Nosotros tenemos un audio y un video que están a resguardo y van a ser elevado a la justicia. El tema es el siguiente: este chico de siete años le hace una joda al de catorce. Lo deja sin aire en el colchón porque se tira encima, lo aprieta. Y luego lo filma cuando empieza a respirar de vuelta y ahí después sale un audio de que dice 'soy el mejor violador' o algo así".

En cuanto al supuesto video que refirió una mujer en las redes sociales, que sostuvo que vio que "tenían atado de pies y manos" a un niño. Dijo: "Ese video nunca se verificó. Tomó estado público otro y la gente fue a la casa del supuesto autor".

"El chico de 17 años de edad lo mandó a un grupo de chat de amigos.Y entonces uno de los chicos lo viralizó y bueno, ya eso fue a las 23.30 y a las 2.15 tuvimos que estar presente en el lugar", refirió.

En cuanto a las personas que fueron trasladadas a la Jefatura Departamental, detalló: "Trasladamos todo el grupo familiar. En su momento teníamos temor también porque desde desde el interior de la vivienda se efectuaron disparos de armas de fuego".