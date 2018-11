Un periodista paceño denunció que tres hombres intentaron matarlo en su casa

Una noche de zozobra vivió Marcelo Salva, periodista de la 94.7 FM Vida de la ciudad de La Paz. El hombre asegura que zafó de la muerte porque alcanzó a escapar del ataque de tres hombres, uno de los cuales le debe 100.000 pesos de la venta de un automóvil VW Bora, que lo estaban esperando en su vivienda en el barrio Termas.

El fiscal Fernando Barboza tiene el legajo en su poder, ya que el sábado el conductor de Mediodía de la Vida radicó la denuncia.

El hombre de 52 años relató a UNO que a pesar del ataque que padeció, que incluyó disparos de arma de fuego, la destrucción de su camioneta y lancha, fiscalía no ordenó la detención del acusado ni de sus cómplices. "Pido seguridad. Quiero poder vivir tranquilo en mi ciudad", afirmó a UNO Salva.

El episodio ocurrió el sábado a la noche en inmediaciones de la esquina de calle Victoria y El Amarillo. Según el relato de Salva, él venía con un amigo de pescar en Santa Elena cuando a la altura del barrio La Milagrosa de La Paz fue interceptado por los tres hombres que comenzaron a insultarlo y amenazarlo. "Yo no les presté atención y seguí para mi casa. Yo lo tengo denunciado en fiscalía a uno porque le vendí un auto, no me lo terminó de pagar y además me amenazó de muerte", dijo Salva quien precisó que al llegar a su vivienda tuvo que salir corriendo para evitar que lo golpeen los tres hombres. "Yo dispare para la casa de un vecino y a mi amigo lo intentaron degollar con una botella. Llamé a la Policía y cuando fuimos a mi casa ya no estaban", mencionó el periodista.

"Después de haber estado una hora y media haciendo la denuncia en la Jefatura Departamental me voy a mi casa y cuando estoy entrando la batería de la lancha se me parecen otra vez los tres. Tiré todo y salí corriendo. Primero me pega con la pala de punta y después me tiran tres tiros, pero los vecinos dicen que fueron cuatro. Me meto en la casa de otro vecino a pedir ayuda y hasta que llegó la Policía tuvieron tiempo de destruir la camioneta y la lancha", describió.

Salva pide que fiscalía tome medidas. Asegura que teme por su vida.

En una entrevista con el programa Mañanas Positivas por la 94.7 FM Vida el subjefe de la Jefatura Departamental de La Paz dijo: "No hay rastros de los disparos, pero sí se constataron los daños en la camioneta y en la lancha".

"Estamos esperando que Fiscalía nos ordene la detención. Nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer", resaltó.