Un hombre intentó prenderle fuego la casa a su hermana

Su hermana denunció lo sucedido y por la tarde el personal de la comisaría tercera realizó un allanamiento en la vivienda del acusado. El procedimiento fue positivo, ya que se logró secuestrar de botellas de nafta, alcohol, encendedores y gas aerosol para cargar los mismos, además de una planta de marihuana.

hombre detenido por querer prender fuego la casa de la hermana 3.jpg

El fiscal dispuso la detención del autor y su traslado y alojamiento en la Alcaidía de Tribunales.

“Te voy a prender fuego, no le tengo miedo a nada porque salí diferente de la cárcel, más frío, y no me importa nada”, le dijo el violento a su hermana, según relató la mujer a Elonce, y agregó: “El sábado pasado rompió la ventana de mi casa y entró a robarme, pero primero me amenazó con una botella de alcohol y un encendedor. Anteriormente, también lo había denunciado por violencia, amenazas y robos”.