Un funcionario provincial presentó su renuncia luego de ser denunciado por acoso laboral

El secretario de Producciones, Industrias y Espacios Culturales del Ministerio de Innovación y Cultura, Pedro Cantini, renunció este miércoles a su cargo, luego de una serie de denuncias en su contra por acoso laboral y violencia de género





La renuncia fue informada oficialmente por el propio ministerio, que indicó que la decisión de Cantini fue comunicada tanto a la ministra María de los Ángeles "Chiqui" González como al gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz.





Paralelamente trascendió el texto de la carta de renuncia del ahora exfuncionario, donde confirma que su dimisión se debe a "las denuncias en mi contra que se han hecho públicas".





"Al día de la fecha no estoy notificado de ninguna denuncia por violencia de género, por lo tanto no sé de qué se me acusa", afirma en la carta, aunque admite que "dejar el cargo me permitirá presentarme ante la Justicia y ejercer mi derecho a defensa, como corresponde y deseo antes que nada, sin que esto pueda implicar algún tipo de tensión o daño involuntario al espacio político y a la gestión que he tenido el honor de integrar hasta hoy".





"Espero haber estado a la altura de las circunstancias, mis mayores y mejores esfuerzos, a los largo de estos años, estuvieron dedicados a ello", sentencia la misiva de renuncia.