Tres jóvenes "golondrina" de la fruta viajaron a Concordia y perdieron total contacto

Hace un mes y 10 días que Andrea Soledad Franco no sabe nada de su hijo Diego. Son oriundos de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes, y el joven de 18 años viajó a Concordia para trabajar en la cosecha. A mediados de febrero se interrumpieron las comunicaciones frecuentes del hijo a su madre, y desde entonces la mujer lo busca por todos lados. Estuvo en la localidad entrerriana, donde radicó la denuncia policial, y espera la ayuda de todos para poder encontrarlo. Estaba junto a otros dos jóvenes, sobre quienes tampoco se sabe nada, y sus familias hicieron las respectivas denuncias en Virasoro, de la vecina provincia.

Andrea dialogó ayer con LT 15 Radio Litoral y contó: "Él (por su hijo) vino en octubre a trabajar, nosotros nos comunicábamos por mensajes o llamadas, les prestaban un teléfono los dueños de la casa que alquilaba. Pasó una semana y pico que él no se comunicaba, entonces llamé al número del que siempre me escribía, y ahí me preocupé porque la familia dijo que él ya no estaba ahí".

La última comunicación, según recuerda la mujer, fue entre el 10 y el 15 de febrero. En su viaje a Concordia fue a la casa donde estaba parando Diego con otros jóvenes correntinos. Allí le dijeron que se habían ido a sus pagos. "Eran cuatro que estaban juntos: mi hijo de Curuzú, uno de Paso de los Libres y otros dos chicos de Virasoro", contó Andrea.

"Hasta donde yo sé, el chico de Paso de los Libres hace más de 20 días que ya está en su casa, y él me dice que ellos se separaron con mi hijo y los otros dos chicos en la ruta, porque salieron a dedo, no tenían plata porque andaban sin trabajo. Se separaron en la ruta por Chajarí, por ahí, entonces yo le digo al chico "¿vos estás seguro?". "Sí, señora, yo encontré quien me traiga, llamé a los familiares de los otros dos chicos de Virasoro y ayer fueron a hacer la denuncia porque tampoco saben nada", agregó la mujer.

Por lo tanto, son tres los jóvenes desaparecidos: Diego, y los otros se llaman Darío y Miguel. "Son chicos que se juntan entre 15 y 20 y se vienen a trabajar. En la casa donde alquilaban había 25, y a lo último quedaban cuatro. Mi hijo vino con trabajo, porque un señor lo fue a buscar en una trafic a la terminal de Curuzú Cuatiá, tenía su número pero hace más de un mes que perdí mi teléfono. Pero yo sé que no está trabajando acá porque en todo Concordia lo estuve buscando y no lo encuentro. Salvo que no quiera que lo encuentre, pero yo nunca tuve problemas con mi hijo", relató Andrea, que está con una nena de 3 años a cuestas buscando a Diego.

Por otro lado, la madre contó que hace más de 20 días radicó una exposición en la comisaría de su ciudad, donde le dijeron que ellos enviaban un fax a Concordia y allí iban a repartir la imagen para la búsqueda. "Y resulta ser que ayer (por el lunes) fui a la Jefatura y dicen que de Curuzú nunca mandaron ningún fax de búsqueda", lamentó.

La mujer recorrió los lugares donde están los contratistas que reclutan trabajadores para la cosecha de la fruta, pero en ningún lugar dicen haber visto a Diego.

El punto de partida para la búsqueda parece ser en Chajarí, sobre la autovía nacional 14, ya que es el último lugar donde el amigo que regresó a su casa los vio.

"Yo estoy buscando a mi hijo desde hace más de un mes. No voy a descansar hasta encontrarlo, yo sé que en algún lado está, debe estar pasando una situación de calle, se me pasan muchas cosas por la cabeza", dijo Andrea.

Por último, lo describió para aquellos que lo puedan identificar en algún lugar: "Es flaquito, alto, mide 1,70 metros, cabello corto, ojos marrones claros, tiene una cicatriz chiquita arriba del labio, dos tatuajes en el antebrazo que dice 'Mamá te amo' y 'Mailén', el nombre de su hija, y se nota por el acento que es correntino".

Ante cualquier novedad, para aportar datos pide comunicarse a su teléfono: 3774630569.