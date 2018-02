Tratarán de justificar que Nahir Galarza mató bajo emoción violenta

Nuevo abogado, nueva visión, nueva estrategia y una nueva oportunidad para que se llegue a la verdad y saber qué pasó en el crimen de Fernando Pastorizzo; sin dejar de lado que la investigación judicial se debata en el expediente, dentro de los Tribunales y no en los medios de comunicación. Todo esto genera la designación del abogado defensor de Nahir Galarza, el abogado José Ostolaza.





A UNO llegaron varios rumores del malestar que había entre los padres de Nahir con los abogados elegidos en un primer momento. Después de los numerosos traspiés y rechazos a planteos en los cuales los defensores –dio la sensación– cuidaron muy poco a la imputada detenida. Ante esto los familiares de la joven de 19 años, decidieron convocar a Ostolaza.





El abogado de Concepción del Uruguay tiene una dilatada trayectoria como profesional en toda la provincia y le tocó intervenir como querellante o defensor en numerosas causas en Entre Ríos. Es así que fue contratado para asistir a familiares de víctimas de hechos graves, como también para dar la mejor garantía en juicios a personas acusadas por venta de estupefacientes, trata de personas o causas de lesa humanidad.

Ostolaza es reconocido por su capacidad de trabajo y pelea leal en los juicios, como también por su responsabilidad de profesional en las causas. Esta aclaración se realiza por lo que viene sucediendo en la investigación por el homicidio calificado de Fernando Pastorizzo, acontecido el 29 de diciembre en Gualeguaychú. Los abogados defensores y el portavoz Jorge Zonzini quedaron muy mal parados y expuestos a actitudes reprochables en la causa que fueron observadas, intimadas y criticadas por los jueces que intervinieron, el fiscal y los querellantes.

Off de récord se mencionó en los Tribunales de Gualeguaychú: "Bienvenida la llegada de Ostolaza, que al menos dará un marco de seriedad a la postura de la defensa".





¿Emoción violenta?

Ostolaza dialogó con UNO ayer a la tarde, feriado. Se encontraba trabajando en su estudio preparando dos causas para las próximas horas, y mirando de reojo lo que pasa en la causa Pastorizzo.

El letrado prefirió no emitir un juicio sobre la estrategia defensiva de sus colegas, pero indicó: "Partiremos de lo que se presentó, el tema del accidente en los disparos y la cuestión de violencia de género. Pero en lo personal quiero profundizar la hipótesis de una emoción violenta".

El abogado dio a entender que hay cuestiones que ya son irreversibles, como el haberla hecho declarar a Nahir, o la existencia de pruebas objetivas que están volcadas en el expediente. Tal vez Ostolaza si hubiera estado de entrada le habría aconsejado de abstenerse de declarar.

Sobre la causa, manifestó: "Sobre lo hecho, ahora quiero solicitar varias medidas urgentes, entre ellas una autopsia psicológica y psiquiátrica a la víctima; como también una pericia caligráfica a varias notas y cartas para conocer con mayor profundidad el perfil de Pastorizzo".

"Se sabe que había una relación violenta entre ellos dos, por lo que es necesario conocer aspectos psicológicos y psiquiátricos del muchacho que fue muerto", comentó Ostolaza.

El abogado tiene como hipótesis, la siguiente idea: "Nahir no preparó el homicidio, tenía proyectos de vida, de estudios, incluso por esos días estaba por viajar. De ahí en que puedo marcar que algo pasó. Ella fue vista durante toda la noche con Pastorizzo, y además se utilizó el arma de su padre, por lo que es poco probable que ella intentara programar un crimen".

"Es claro que ella no estaba organizando el crimen, que no hubo una premeditación, hubo algo que la sacó que la puso muy mal y que la enajenó del Derecho Penal. Queremos llegar a conocer ese motivo", explicó, admitiendo la metáfora dada por UNO sobre qué fue lo que la llevó a que 'se le saltara la cadena'".

Sin mencionarlo, lo que busca Ostolaza es llegar a los atenuantes consagrados en la ley, que le permitirían zafar de la prisión perpetua. Si él logra esto, no sería condenada a 30 años como máximo, sino tal vez a 15 o 17 años o menos aún, como hay antecedentes en Paraná y el resto de la provincia, donde talló la figura de la emoción violenta.





El debate en el expediente

Ostolaza mencionó que en lo particular, siempre mantuvo en sus trabajos judiciales un perfil muy bajo. En esta oportunidad accedió a hablar algunos minutos con UNO simplemente para informar que en su trabajo en los Tribunales de Entre Ríos nunca tuvo inconvenientes con las partes, y menos con las autoridades judiciales. Esto tiene que ver con algunos comentarios en los últimos días que lo ubican como defensor de narcos, tratantes de personas y acusados de graves hechos. "Vivo de mi trabajo, lo hago lo mejor que puedo, siempre con honestidad y lealtad y trato de darle a mis defendidos el mejor juicio posible y el derecho a la defensa", replicó.

En esa línea, el abogado se tomó un tiempo para indicar que respeta el dolor de los familiares de Fernando Pastorizzo: "De allí es que me interesa que se llegue a la verdad, pero sin afectar la memoria del muchacho y menos de sus padres". También dijo que por su forma de trabajar, no está acostumbrado a debatir las causas judiciales en los medios de comunicación. Y al consultarlo sobre el trabajo de portavoz Jorge Zonzini, dijo: "No lo conozco al señor, nunca hablé con él". Dicho eso, remarcó: "La estrategia judicial y el tema de la defensa la voy a definir y concentrar siempre consultando a mis colegas". El abogado que se hace cargo por estas hora de la causa va a pedir al fiscal Sergio Rondoni Caffa una prórroga en el expediente para solicitar las pericias anunciadas anteriormente, como otras medidas.





El hecho

El crimen fue cometido el 29 de diciembre cerca de las 5.30 en Gualeguaychú, donde Pastorizzo fue hallado malherido en la calle con un tiro en la espalda y otro en el pecho, y su moto y dos cascos tirados a su lado.

El joven murió poco después, y si bien Galarza primero declaró como testigo y dijo que había visto por última vez a su exnovio la noche anterior, luego se fueron sumando pruebas que derivaron en que la chica terminara presentándose a la Justicia y confesara el crimen. Sin embargo, el 16 de enero la acusada aportó una nueva versión de los hechos en la que aseguró que los disparos que efectuó contra la víctima fueron "accidentales".

Intentó explicar que en la primera declaración como imputada había mentido porque temió que lo culpen a su padre policía, quien era el responsable de la pistola calibre 9 milímetros reglamentaria que se convirtió en el arma homicida.