Tiene fecha el fallo de casación por Nahir Galarza

La Cámara de Casación Penal de Concordia anunció que el próximo 14 de agosto a las 12 dará a conocer su sentencia ante el recurso presentado por la defensa de la imputada Nahir Galarza, quien el 3 de julio de 2018 fue condenada por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú a la pena de prisión perpetua y accesorias legales por el crimen de Fernando Pastorizzo.

A pedido de la defensa de Nahir Galarza, se realizó ayer la audiencia ante la Cámara de Casación Penal de Concordia para revisar el fallo que condenó a la joven a prisión perpetua por el asesinato de su novio, Fernando Pastorizzo, ocurrido el 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú.

El recurso presentado por la defensa planteaba varios agravios: 1) nulidad de la sentencia por una aclaratoria; 2) nulidad por afectación al derecho de defensa por no haber podido producir prueba; 3) homicidio culposo y no homicidio doloso; 4) no juzgar con perspectiva de género; 5) inconstitucionalidad del art. 80 Inc. 1), en el término de relación de pareja; 6) inconstitucionalidad de la pena perpetua.

La Fiscalía y los querellantes sostuvieron que debía confirmarse la sentencia, que no se afectó el debido proceso, que Galarza no era víctima de violencia de género y sostuvieron la constitucionalidad de las normas que atacó la defensa.

El Tribunal está conformado por Darío Perroud, Silvina Gallo y Aníbal Lafourcade. El Ministerio Público Fiscal está representado por Lisandro Beheran y las querellas están a cargo de Rubén Virué, Sebastián Arrechea y Juan Carlos Peragallo. La defensa está a cargo de José Ostolaza, Darío Germanier y Pablo Sotelo.