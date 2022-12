Tenía domiciliaria por narcomenudeo pero salió "a pasear"

Las medidas cautelares muchas veces no se cumplen. El caso de la prisión domiciliaria, cuando es sin tobillera electrónica, queda a voluntad del preso no cruzar el límite de la puerta, y en no pocas ocasiones se observa que burlan la orden judicial. Así se constató nuevamente en Concepción del Uruguay, donde la Policía fue a un domicilio a chequear que un hombre estuviera cumpliendo la medida, pero no lo encontró. Poco después, lo detuvieron cuando volvía a su casa.