Taxista dio su versión sobre la denuncia del ataque a una mujer y seguirá detenido

La investigación por un violento episodio sucedido el 28 de enero en Paraná se encuentra avanzada, pronto a ser enviada a juicio. Se trata de la causa originada por la denuncia de una mujer que fue golpeada por un taxista. El hombre se encuentra detenido con prisión preventiva domiciliaria, monitoreada con tobillera electrónica, medida que ayer fue prorrogada por 30 días más. El imputado dio su versión a la Fiscalía, en la cual desmiente la versión de la dinámica del hecho relatada por la víctima.

La mujer, una trabajadora sexual santafesina, había contado a UNO el episodio, y describió que esa madrugada subió al taxi en calle Belgrano y Alem; que el conductor la llevó a un lugar alejado, donde se detuvo y la hizo pasar al asiento de atrás; allí empezó a ahorcarla y golpearla. Además, refirió que cuando recuperó el conocimiento, se encontraba en una zanja y el taxista había huido con sus pertenencias.

La Policía identificó y detuvo al acusado, quien luego fue imputado por el delito de Homicidio en grado de tentativa agravado. Desde entonces, le dictaron la prisión preventiva que cumple en su vivienda con la tobillera, y fue prorrogada tres veces contando la resolución de ayer del juez de Garantías Ricardo Bonazzola. En la audiencia, el fiscal Leandro Dato solicitó la prórroga de la medida cautelar, y el abogado defensor Franci Azziani Cánepa se opuso, pero el juez dispuso la misma por el plazo de 30 días.

Previo a esta instancia, el taxista decidió declarar por primera vez en la causa ante el fiscal.

Al dar su versión de los hechos, reconoció su participación pero negó rotundamente que el episodio se haya desarrollado como declaró la denunciante.

El hombre afirmó que se trató de un altercado, una pelea entre ambos, y no un ataque del cual nadie encontraba explicaciones, y mucho menos aún tenía como objetivo matar a la mujer.

El imputado explicó que subió a la mujer al vehículo como pasajera, quien le hizo hacer un recorrido muy extenso y en una zona algo descampada por el este de la ciudad (por calle Las Garzas) detuvo la marcha para reclamarle el pago del viaje. Y en ese momento fue cuando se produjo la pelea y los golpes a la mujer con la intención de bajarla del auto.

Entre los puntos que el hombre desmintió fue lo que la mujer dijo sobre la orden de que pasara al asiento trasero, cuando desde el momento en que subió al auto ella se encontraba en esa ubicación. Para esto, solicitarán las grabaciones de las cámaras de videovigilancia del 911 de la esquina de Belgrano y Alem para corroborar su versión y desmentir a la denunciante.

Sobre el ahorcamiento que fue referido por la víctima y del cual el médico forense constató lesiones en el cuello, así como en el rostro y los brazos, el taxista dijo que fue producto del episodio violento para sacarla del auto, pero no por un estrangulamiento.

Además, se remarcó que el robo de la mochila de la víctima con sus documentos ni siquiera estaría considerado.

En el plazo del mes que el juez prorrogó la preventiva se podría concluir la Investigación Penal Preparatoria. El objetivo del imputado es lograr una recalificación del hecho, de intento de homicidio a lesiones.

La víctima, en aquella entrevista tres semanas después del hecho, había contado: "Estaba yendo a Paraná no todos los días, pero bastante, y después de esto no vuelvo más. A nadie le cierra el caso porque no hubo violación".