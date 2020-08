Sin justificar iban con dos millones de pesos en el auto

Esta madrugada se produjo un procedimiento policial en el puesto caminero de Paso Telégrano, en el norte de La Paz, en el cual se localizaron dos millones de pesos en un vehículo que intentaba seguir en la ruta, y si bien no pudieron justificar la suma de dinero, desde la Justicia Federal se dispuso no profundizar la investigación y devolver el efectivo.

Se informó a UNO que A las 3 de este miércoles, ingresó desde Corrientes hacia Entre Ríos, un VW Bora, en el que se trasladaban dos hombres. En el control inicial, se indicó a los policías que viajaban desde Corrientes hacia Buenos Aires.

Se realizó el paso del can narcodetector que no encontró nada en particular. Sin embargo, los uniformados observaron que detrás de los asientos había bolsas de nylon, qué según los ocupantes eran dos millones de pesos que llevaban para una determinada empresa de transporte.

Ante tal situación, se comunicó lo sucedido vía telefónica al Juzgado Federal de Paraná, que ordenó que no se realice el secuestro del dinero transportado y se los deje continuar viaje hacia su lugar de destino.