Silvia Mantegazza, madre de Fernando Pastorizzo, dijo que "está en paz y tranquila"

Silvia Mantegazza, madre de Fernando Pastorizzo, agradeció a la ciudad y al país: "Jamás pensé que tendría esta repercusión".





LEE MÁS: Condenaron a prisión perpetua a Nahir Galarza por el crimen de Fernando Pastorizzo





La madre del joven asesinado el 29 de diciembre de 2017 dijo estar "en paz y tranquila" porque se pudo llegar a la verdad y se hizo justicia. "Estoy orgullosa de la justicia de mi provincia", sijo a los medios en a puerta del Juzgado de Gualeguaychú.





"Mi hijo no era violento todo lo que se dijo es mentira para ensuciarlo a él. No hubo nada que demostrara que era un caso de violencia de genero".





Sobre la actuación de la Fiscalía no tuvo más que elogios: "Nunca dejaron ninguna duda de que se iba a llegar a la verdad".





Finalmente sobre Nahir aseveró que "se hará cargo de lo que dijo de Fernando y tendrá que pagar su delito. "Yo no me voy a ocupar de ella. No me molesta que esté en la comisaria de la mujer. Está presa y basta".