Siboldi: Amenazas, miedos, denuncias y promesas de venganza

Crece la tensión, el miedo y las denuncias por la prisión preventiva en la zona del Paracao de los hermanos Siboldi. La madre de los detenidos por el triple crimen denunció que tiene miedo que los asesinen, y los vecinos reclamaron por el traslado de los imputados hacia otro punto de la ciudad por el temor a represalias de los amigos de acribillados a balazos.

Autoconvocados

En el mediodía de este sábado cerca de 50 vecinos de la zona sur de Paraná se concentraron en inmediaciones de Paracao y General Espejo. Reclamaron que se cambie la prisión domiciliaria que llevan adelante los hermanos Siboldi. Estas personas se encuentra imputadas por el triple crimen ocurrido en mayo en Bajada Grande.

El viernes UNO informó que se había cumplimentado la medida judicial tras varios intentos.

Leer más: Finalmente los Siboldi comenzaron a cumplir la prisión domiciliaria

Esto determinó que los vecinos del nuevo domicilio donde se encuentran alojados los Siboldi, reaccionaran y reclamaran el cambio de la medida judicial.

Según contaron a UNO los vecinos que solicitaron no ser identificados ni fotografiados: "Nos enteramos por UNO que teníamos a los Siboldi viviendo al lado nuestro, que estaban con la prisión domiciliaria en la casa de su abuela. Esto nos intranquilizó y molestó muchísimo porque de la noche a la mañana se altera el barrio con la presencia de la Policía y otras fuerzas, y porque dicen que los amigos de los tres asesinados quieren hacer justicia por mano propia y vengar el triple crimen de Bajada Grande".

El hombre referenció: "Hoy nos juntamos 50 vecinos y ahora vamos a analizar qué pasos vamos a seguir, porque con el reclamo y la movilización estos señores se fueron de María Grande y Viale".

"La verdad es que no los queremos, no solo porque están acusados de graves hechos, sino porque acá en cualquier momento ocurre algo parecido con los enemigos de los Siboldi que los quieren ajusticiar", alertó para marcar: "Sabemos que la Policía está para brindar seguridad, e incluso para proteger a estos acusados de un triple homicidio. Pero si hay algún incidente, pueden herir o lesionar a terceros que nada tienen que ver con sus problemas de drogas".

Otro vecino contó: "Desde la Policía nos dijeron que ellos están cumpliendo una orden judicial, y que la responsabilidad de la medida la lleva adelante una jueza. Bueno, esa magistrada tendrá que dar las explicaciones si acá se pudre todo".

Finalmente informaron que van a levantar firmas y emprenderán una campaña para que la prisión domiciliaria la realicen en otro lugar.

Los Siboldi fueron detenidos por su presunta vinculación con el triple homicidio ocurrido en la madrugada del 25 de mayo en calles Valentín Denis y Procesión Náutica, barrio Bajada Grande de Paraná donde murieron, ultimados por armas de fuego, Luciano Álvarez, de 37, y Miguel Aguirre de 35. Leonardo Álvarez, de 29, murió horas más tarde en el Hospital San Martín de Paraná, como consecuencia de las heridas recibidas.

A la comisaría y a la casa de la jueza

En tanto, los vecinos informaron a UNO, que este domingo se concentrarán frente a la comisaría 13° para exigir que la Justicia disponga el inmediato cambio de domicilio. Los reclamantes alertaron que si no hay respuestas, no tendrán "ningún problema en ir hasta la casa de la jueza Marina Barbagelata a explicarles los motivos del malestar, y ver si ella puede hacer algo para mejorar la seguridad. Y si no que se los lleve a su casa".

Los vecinos de la abuela de los Siboldi, donde se cumple efectivamente la prisión domiciliaria, indicaron que "en la noche del sábado o bien la madrugada del domingo, se escuchó que iba a ver ajusticiamiento por parte de los allegados a las víctimas asesinadas en Bajada Grande.

Amenazas y temor

En tanto, en la tarde de este sábado se presentó en la comisaría 13°, la señora Andrea Cano, madre de los hermanos Siboldi. La mujer de 49 años que vive en el barrio Paraná XVI denunció que "desde que Alexis y Brian iniciaron la prisión domiciliaria en la casa de la abuela de 90 años (en el Paracao), los vecinos de la zona no han parado de realizar actos intimidatorios hacia los dos hijos".

La señora también alertó: "De la existencia de rumores que les iban a prender fuego la casa", y si bien no pudo precisar quienes serían los autores de las amenazas, dio a conocer los nombres de los vecinos que se encuentran levantando firmas para que se retiren de esa casa.

"Yo temo por la integridad física de mis hijos, por lo que pido por la seguridad de toda mi familia", compuesta por las parejas de los detenidos y los hijos.

La familiar directa de los Siboldi solicitó a las autoridades policiales y judiciales ampliar los operativos de seguridad en sus domicilios particulares para evitar hechos violentos, más teniendo en cuenta que en las redes sociales se anunciaron amenazas de muertes.

Ante esto, la Policía diagramó operativos especiales en la zona sur de Paraná, incluso con la presencia de los grupos especiales.