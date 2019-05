"Si no saltaba de la moto, lo mataba el colectivo"

El incidente fue registrado por un par de lectores de UNO que enviaron la información y la imagen para graficar el momento tenso que se registró a las 18 de este viernes en Blas Parera y Don Bosco de Paraná.





Según se informó, transitaba en dirección norte-sur un camión de un supermercado de esta capital y detrás iba una moto. El hombre de 40 años decidió pasarlo por la derecha y al abrirse se encontró con un colectivo de la línea 3 que lo hacía en la dirección contraria.





Según los testigos, el colectivero no tenía margen para tratar de evitar el choque, y el motocicilsta tampoco, por lo que lo único que le quedó fue arrojarse de la moto y caer pesadamente sobre el asfalto.





Esto determinó que el micro arrollara la motocicleta, pero sin chocar el hombre que tenía su casco colocado.





Vecinos rápidamente ayudaron al motociclista que padeció fuertes golpes en los brazos y piernas, y tras superar el susto fue trasladado al hospital San Martín.





Un lector coincidió con el chofer del colectivo: "Si no saltaba, seguro lo mataba".

Pudo haber sido una tragedia, que no pasó a mayores porque un motociclista no tuvo otra opción que arrojarse al pavimento para no ser arrollado por un colectivo.