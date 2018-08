Se inició el juicio a Canosa, y el fiscal adelantó que pedirá prisión efectiva

Tras varias ideas y venidas, planteos de recusación y revisión, finalmente se inició el juicio a Juan José Canosa, quién está acusado de varios hechos de corrupción cuando estuvo al frente del Sistema de Crédito de Entre Ríos Sociedad Anónima (Sidecreer), en la gestión del gobernador Sergio Urribarri. El exfuncionario fue imputado por el delitos de negociaciones incompatibles con la función pública para lo cual los fiscales adelantaron que reclamarán una pena de prisión efectiva.





Canosa dejó se cargo al finalizar la gestión de Urribarri, y luego fue designado como asesor jurídico de la Cámara de Diputados.





Cárcel





Al momento de los alegatos de apertura, el fiscal Juan Malvasio y Santiago Brugo, hicieron saber que tenían elementos, datos, documentación oficial, pericias y hasta mensajes y audios de WhatsApp para corroborar los hechos, y en especial la contratación irregular de 32 contratos familiares, de amigos y allegados, entre 2007 y 2015.





El fiscal Malvasio aseguró: "Canosa, siendo presidente de Sidecreer, contrató a las empresas Excelcom, Texmer y JDR en 32 oportunidades", tales firmas estás compuestas por familiares, amigos o allegados a Canosa.





Canosa es asistido en el juicio por los abogados Raúl Barrandegui y Candelario Pérez, en tanto que el tribunales de Juicio y Apelaciones está conformado por Alejandro Grippo, Gustavo Pimentel y Alejandro Cánepa.









Inocencia





Interesante fue el descargo que hizo el acusado, que negó en todo momento las acusaciones y alertó que en su gestión Sidecreer triplicó los ingresos en un "casi 1000 por ciento en ocho años".





En esa línea Canosa, también reprochó la denuncia inicial formulada por el senador radical Raymundo Kisser quién habló de un vaciamiento patrimonial de Sidecreer. De allí que indicó que habría sido poco probable hablar de irregularidades en medio del crecimiento de la tarjeta de crédito provincial.





Sobre el direccionamiento de contratos y contrataciones, en especial a familiares o allegados, aseguró: "Jamás hice esas maniobras, y nunca interferí en el proceso de compra, pero además no hay una sola prueba en contra mía que indique que haya asumido una competencia que no me correspondía y que fuera en contra de lo que dijera la Comisión de Compras".





Palabras más, palabras menos, Canosa reiteró que "en la acusación no hay ningún hecho ilícito y que nada de lo que se me acusa, se puede probar".





Datos de los testigos





En la audiencia de este miércoles, se sentaron como testigos ante el tribunal, el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; el senador Raymundo Kisser (Cambiemos); y el contador general de la provincia, Aurelio Miraglio, entre otros.





El fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, en su calidad de síndico de Sidecreer explicó que él no hubiera firmado contratos con familiares suyos, tal como hizo Canosa.





El funcionario, también marcó: "que Sidecreer, que está conformada societariamente con el Iafas y el Instituto del Seguro, por lo que si o si está sometido a los controles del Tribunal de Cuentas y de la Contaduría General de la Provincia".





El senador Kisser marcó en su declaración que el presidente de Sidecreer "es funcionario público, y tiene que presentar declaración jurada de bienes".





También recalcó que luego de recibir datos y recabar información se presentó en la Justicia porque "Se estaban direccionando los negocios a favor de un grupo de empresas vinculadas a la familia de Canosa, por lo que eran negociaciones incompatibles".





El juicio seguirá mañana desde las 9 en los tribunales de Paraná.





Transmisión de la Web de UNO en Tribunales: