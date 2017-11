Se aclaró el robo a una ferretería cuya dueña había escrachado al ladrón

Por el aporte de las cámaras de seguridad de un comercio es que se logró aclarar el robo de una importante cantidad de elementos a una ferretería de Paraná. En medio de la investigación, la dueña del local había escrachado en las redes sociales al posible autor.

Desde la Policía se informó que hoy a la tarde, personal de la División Robos y Hurtos realizó un procedimiento en relación a causa iniciada por el robo en perjuicio de la distribuidora y ferretería que gira bajo la razón social "mas y mas".

Las tareas investigativas se realizaron junto con personal de la División 911 y Comisaría 15°, lo que permitió localizar en un domicilio sobre calle Newbery, los elementos sustraídos, por lo que se procedió al formal secuestro de:

01) un rollo de manguera transparente, 01) porta termo con la inscripción de Distribuidora "Más y Más", 01) un carrete de cuerda color blanca, 01) un inflador de fuelle plástico envuelto en nylon marca Broksol. 01) una PC tipo all in one, marca asus de 20', N° 2562. 01) un Cpu marca Pc Box, modelo PCB – 250, un monitor marca Sansung modelo S19D300HYCZB, N° de serie 029SH9XG403954K. 01) un monitor marca Sansung modelo 740NW, N° de serie HA17HVJP504851K, 01) un teclado marca Asus, 01) un teclado marca Pc Box, 01) un teclado marca Eurocase. 03) Tres mouse, uno marca Asus, Pc Box, y el ultimo marca Genius. 01) un juego de parlantes marca Pc Box. 03) tres fuentes de alimentación (marca Samsung, Asus, y Hoioto), por disposición del fiscal el supuesto autor del hecho el cual fue captado por las cámaras de seguridad del comercio y se encontraba en el lugar fue correctamente identificado y supeditado a la causa judicial, los elementos fueron entregados a su propietario .

El joven de 24 años acusado del hecho, quedó identificado y supeditado a la causa.