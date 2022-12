Merendero 3.jpg Foto: UNO/Alan Barbosa

“Nos falta tranquilidad, nos sacan la felicidad, porque habían venido mis hijas a visitarnos, con sus hijos. Estamos tristes y nerviosos por el daño que nos hicieron. Suerte que no pasó una tragedia. Nosotros brindamos nuestro corazón a nuestros vecinos y nos dejaron shockeados, los chicos no tienen la culpa. Vamos a seguir luchando por el merendero”, dijo Herrera.

Merendero.jpg Foto: UNO/Alan Barbosa

Dolida por el robo relató que se llevaron principalmente bebidas alcohólicas y causaron destrozos. “Nosotros somos buenos ciudadanos, trabajamos, no hacemos el mal. Estamos cansados porque no sacan lo poco que tenemos, rompen puertas, ventanas, techos y te desvalijan todo. La policía no puede hacer nada y loa Justicia sabe quienes son”, denunció.

Merendero 5.jpg Foto: UNO/Alan Barbosa

“La denuncia está hecha y la justicia sabe bien quién está haciendo esto en el barrio . Los vecinos saben quienes son pero les tienen miedo porque andan armados”, reiteró.