Robaron costoso equipamiento quirúrgico de una ortopedia

Están más que desesperados los responsables de una ortopedia ubicada en calle Cervantes al 76 de Paraná . El lunes en horas de la tarde le sustrajeron de la camioneta Toyota que se encontraba estacionada frente al comercio, un maletín de instrumental quirúrgico muy costoso, que solo le puede llegar a ser útil a los médicos o las personas ligadas directamente con la actividad traumatológica.





Ante esto es que el dueño de la ortopedia, Marcelo Martin informó a UNO que están dispuestos a pagar una recompensa para obtener cualquier tipo de datos del equipamiento médico y quirúrgico.





El empresario explicó: "El lunes a la tarde se encontraba estacionada la Toyota frente al comercio, y de la parte de atrás de la caja, lograron abrirla para sacar un maletín que les pudo haber llamado la atención. Había una silla de ruedas y otros elementos ortopédicos también valiosos".





Indicó Martin que el valor estimado en el mercado del equipamiento llega a los 200.000 pesos. "Es una estimación porque nosotros a la valija con el instrumental lo alquilamos a una empresa que importa estos elementos", referenció para marcar: "Nuestra intervención es acercarla a los profesionales médicos y cirujanos para que realicen las intervenciones quirúrgicas, en especial las vinculadas con los aspectos traumatológicos de las personas".





"Comprar esto a un cirujano le es muy oneroso y de allí que le es más accesible contratar nuestros servicios para equiparlos en las intervenciones privadas o a través de las obras sociales", resaltó.





Otro punto que destacó el empresario es que "tanto el maletín, como el instrumental es de uso muy específico a los cirujanos o traumatólogos, a otras personas no les será de utilidad, por no decir que no les servirá directamente para nada".





"De allí es que estamos preocupados porque no hay novedades sobre el robo , y pese a la buena predisposición de la Policía, no hubo datos. Por eso es que ofrecemos una recompensa que permita ubicar el maletín con el instrumental", agregó Martin.





Los ocho trabajadores de la empresa al mejor estilo investigadores privados, recorrieron la zona, hablaron con los vecinos y verificaron en las cámaras de seguridad algún movimiento extraño, pero no hubo mayores novedades.





El incidente delictivo le provocó a la empresa importantes contratiempos y problemas con los tratamientos y cirugías programadas, como también una serie de aclaraciones con el importador que había alquilado todo el instrumental.





Finalmente alertó que este equipamiento no cuenta con ningún tipo de seguro.