Revocaron la salida laboral al acusado del homicidio calificado de la bebé encontrada en el lavarropas

En una audiencia realizada en la mañana de este miércoles el juez Elvio Garzón revocó las salidas laborales a Jonathan Javier Weisheim, acusado del homicidio calificado por el vínculo por la muerte de la bebé encontrada dentro del lavarropas.





y había pedido salidas laborales. La medida se había tomado a pedido del mismo detenido debido al repudio de sus compañeros de trabajo en la empresa de transporte donde desempeña sus tareas.





A partir de la decisión el acusado, quien está siendo asistido por el defensor oficial Luis Pedemonte, cumplirá la detención en el domicilio de familiares en calle Gervasio Méndez y no concurrirá a su lugar de trabajo.





Embed





El hecho

El hecho que conmovió a la sociedad paranaense ocurrió el viernes en un domicilio de calle Urdinarrain cuando se halló un bebé recién nacido muerto dentro de un lavarropas junto a prendas llenas de sangre. El hallazgo se produjo luego de que una mujer ingresara al hospital San Martín en grave estado, lugar donde permanece internada en terapia intensiva.





Al principio se habló de un aborto casero pero, con el corres de las horas la investigación determinó que la beba murió desangrada por no haberse sellado el cordón umbilical.





En ese sentido la autopsia que se practicó al bebé determinó, no solo que había nacido con vida, tal como el mismo viernes se adelantó, sino que la causa del deceso fue una hemorragia masiva como consecuencia de la falta de ligadura del cordón umbilical, lo que confirma que la víctima no recibió la asistencia mínima luego de nacer, lo que señaló a la pareja d ella mujer quien fue acusado de no auxiliar al recién nacido ni a la madre.





LEE MÁS: El bebé fallecido al nacer tuvo una hemorragia por falta de ligadura del cordón umbilical





La investigación





"La primera intervención de la Policía se dio a partir del ingreso al hospital San Martín de la joven con un cuadro de paro cardiorrespiratorio y con la constatación de que acababa de vivenciar un parto". "A partir de eso se volvió al departamento donde la chica convivía con su pareja y se inició la investigación de parte de la Dirección Criminalística y personal de comisaría cuarta, que tiene jurisdicción en el lugar. En base a esa inspección se halló el cuerpo sin vida de un bebe recién nacido, de una edad gestacional de entre 33 y 34 semanas, por lo cual se detuvo a la pareja de la joven, con la imputación que se hizo el viernes por la tarde".





La imputación, según se informó desde la Justicia, fue por el delito de Homicidio calificado por el vínculo, que tiene una pena de prisión perpetua.





En tanto la mujer aún no fue imputada. El fiscal Franco Bongiovanni pidió análisis para determinar la filiación de la bebé, es decir la maternidad y paternidad.