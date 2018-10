Rechazan probation y llevan a juicio a acusado de abuso sexual para que vaya a prisión

Que el abuso sexual es una práctica de la cultura patriarcal de los hombres, más que solo el delito perpetrado por sujetos perversos, se puede constatar en numerosas causas judiciales que se tramitan en la provincia. En particular, en Feliciano se trata de la problemática más grave que se observa en los casos penales que se tramitan en la Fiscalía. En su mayoría, abusos intrafamiliares que llegan a estar naturalizados y no se denuncian. Por eso, cuando un hecho de estas características se investiga, van a fondo hasta lograr una condena, para que no solo se haga justicia en el caso puntual, sino también que la misma sea un mensaje para la sociedad.

Así fue planteado ayer en una audiencia de apelación por un caso ocurrido en dicha localidad. Un hombre está imputado por el delito de Abuso sexual simple agravado por la situación de conviviente con la víctima, quien es hija de su entonces pareja. El caso llegó a conocimiento de la Fiscalía debido a un problema familiar que demandó la intervención de una trabajadora social del Juzgado de Familia, quien advirtió lo que sucedía e informó como corresponde a la Justicia.

Estas circunstancias suceden a menudo, incluso este año un hombre fue condenado a 12 años de prisión por la violación de una mujer de la familia, hecho que salió a la luz a partir de otra problemática.

En el caso tratado ayer en Paraná, el defensor del imputado, Claudio Fabián García, había pedido la suspensión del juicio a prueba, teniendo en cuenta que el margen de pena que tiene el delito de abuso simple lo permitiría. Pero el fiscal de Feliciano, Ricardo Antonio Temporetti, se opuso en virtud de que no era procedente tal beneficio debido a que se trataba de un delito contra la integridad sexual de una mujer menor de 14 años, y que la pena que va a solicitar la Fiscalía es de tres años de prisión de cumplimiento efectivo. El juez de Garantías de Feliciano, Emir Gabriel Artero, coincidió con el fiscal y rechazó el planteo de la defensa. Por esto, García presentó un recurso de apelación ante la Cámara de Apelaciones de Paraná.

En la audiencia de ayer, el defensor insistió con el pedido de probation ante el vocal José María Chemez, y el fiscal Temporetti, presentó nuevamente sus argumentos. Expuso nuevamente que no se daban los requisitos para la procedencia del instituto de la suspensión del juicio a prueba, por lo establecido por la Convención Belem do Pará y la Ley de Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

Además, mencionó que era una cuestión de política criminal de la Fiscalía perseguir este tipo de delitos, porque en Feliciano tienen un alto grado de causas penales en trámite por hechos similares, y entienden que es necesario penas de cumplimiento efectivo o al menos llegar a una sanción, porque de esa manera la pena cumple su función de ser prevención general, y que de este modo la sociedad empiece a ver que se está condenando este tipo de delitos.

Finalmente, Chemez recogió los argumentos del Ministerio Público Fiscal y negó el otorgamiento de la probation para el imputado. De este modo, se continúa con la investigación penal preparatoria, se producirán las últimas pruebas y se solicitará la remisión de la causa a juicio. Como anticipó, el fiscal buscará que la conducta del acusado lo lleve a la cárcel.