Un hombre está imputado por el asesinato de un pescador ocurrido en una isla frente a Diamante, pero el juez de Garantías Jorge Barbagelata Xavier decidió dejarlo en libertad, pese al pedido de la Fiscalía de prisión preventiva. Esta decisión indignó a la familia de la víctima, Osvaldo Lalo Ricle, que reclamará una apelación para que Claudio Mito Correa sea encarcelado.

La hermana de Lalo, Laura Ricle, habló con UNO y contó la historia del crimen desde el día de la desaparición. “Él tenia su carpa en el lado de Santa Fe, cruzando el río. Vino a hacer entrega de pescado con Claudio Correa y a las 8.30 de la noche volvieron hacia la isla. Este otro pescador tiene su ranchada 200 metros más arriba. Partieron juntos, todos los testigos los vieron y desde ahí no se supo más nada de Lalo”.

Luego siguieron los desesperados días de búsqueda, recordó Laura: “Un pescador encontró su canoa a las 3 de la madrugada, porque conoce la embarcación de Lalo, la encontró en un arroyo, dio aviso a la Prefectura y empezaron a buscarlo a partir del jueves a la mañana. Pasaron nueve días hasta que lo encontraron en el arroyo El Biguá el 19 a las 12.20”.

“Lo llevaron a hacer la autopsia a Oro Verde el día viernes. El sábado a la noche nos iban a hacer entrega del cuerpo. Pasó la hora, se hicieron las 10.30 y fuimos a averiguar y nos dieron a conocer que se había retrasado la autopsia porque encontraron que tenía una puñalada en el pecho. Esa misma madrugada se hicieron allanamientos y se detuvieron a dos personas. A Correa y a Celso Ruiz Moreno, que es compañero de Correa en la ranchada”, relató Laura.

“Después de muchas horas de hacer muchos papeles –continuó la hermana de la víctima– nos entregaron el cuerpo a las 3 de la tarde. Nosotros le dimos sepultura el lunes a las 10, cuando estábamos todavía en la sala de velatorio nos enteramos de que estaban en liberad los dos. Inmediatamente nos movilizamos y queríamos respuestas que no obtuvimos. Solo que los fiscales, Acuña y Robledo, pidieron la preventiva por 60 días para Correa”, contó Ricle.

“Lo imputaron de homicidio y a Ruiz Moreno no lo pueden vincular, lo dejaron en libertad, y a Correa el juez le negó a los fiscales la preventiva dejándolo en libertad, para que goce de todos sus derechos. No es arresto domiciliario, solamente tiene que ir los lunes a firmar a la Jefatura y no se puede acercar a nosotros. Anda en la calle por todas partes como que no hizo nada. Es aberrante la decisión que tomó, lo están acusando de homicidio”, lamentó la hermana de la víctima.

En este sentido, la mujer manifestó el reclamo de la familia y de todos los allegados a Lalo: “Nosotros queremos que espere el juicio en la cárcel, sea condenado y vaya a la cárcel, no puede gozar de ningún beneficio. El juez no nos dio ninguna justificación, Correa tiene antecedes gravísimos, hace meses salió de estar preso y le dan estos beneficios, no lo podemos entender, se lo está tomando como un delito menor”.

En cuanto a las pruebas que incriminarían a Correa en el hecho, Laura dijo: “No nos dieron detalles, pero sí sabemos que secuestraron elementos vinculados a la causa, más precisamente cuchillos. Mañana (por hoy) tenemos un audiencia en Fiscalía”.

Consultada acerca de si sospechan que el hombre que no fue acusado tuvo alguna participación en el asesinato de su hermano, la mujer dijo: “No sabemos si Ruiz Moreno tuvo algo que ver, pero que sabe algo, sabe. Se contradice en su declaración, primero dice que estaba durmiendo y no había escuchado nada ni a nadie, después dijo que escuchó el motor de mi hermano que se iba río arriba, pero cuando encontraron la lancha el motor no estaba en cambio sino en punto muerto”.

“Los días de búsqueda de Ricle, los dos hombres “se borraron totalmente, jamás preguntaron, estaban con una frialdad total, a 200 metros, no se les movía un pelo”, dijo Laura, sobre una actitud que consolida sus sospechas,

En Diamante, donde todos conocían a Lalo, esperan justicia.