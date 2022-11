Presunto abuso infantil: ONG pide a fiscal investigar caso

Embed

El texto de la nota

La carta está firmada por Verónica Quiroga, representante de la Red Viva Litoral y está dirigida ala fiscal María José Fonseca.

“El día martes 22, acudió a hacer una denuncia policial en la Provincia de Entre Ríos, una madre con su niña de 5 años ya que al regreso de la visita con su padre manifestó dolores intensos en las zonas genitales, al hacer una observación a simple vista la mamá notó lo que parecía ser lesiones en zonas intimas, realizó la denuncia y fue derivada al hospital Masvernat.

Una vez ahí no se encontraba el perito forense y el personal a cargo de la guardia no la revisó, ya que necesitaban de la presencia de un forense enviándola a la casa con ibuprofeno. En los días posteriores la niña manifestaba más dolor ante lo cual, la madre volvió al hospital, la respuesta fue la misma, no se tomó ninguna medida de profilaxis, ni toma de muestras para ver qué lesión había o si se encontraba algún resto que pudiera demostrar un ADN. Desde el primer momento en el hospital, también con una revisación superficial las pediatras manifestaron que tenía signos de abuso con acceso carnal compatible con un adulto.

Hospital Delicia Masvernat Concordia.jpg

En el día de hoy, 26 de noviembre, tras haberme comunicado con un médico, a las 11:52 de la mañana, el mismo dispuso de los medios para la internación de la niña, pero para nuestra sorpresa no contaban con el médico forense. Al consultar sobre esta situación nos manifestaron que se debe a que FISCALÍA no lo solicitó ni lo dispuso, porque la denuncia estaba mal hecha.

Desde nuestra Asociación, acompañamos familias cuyos niñxs denuncian abuso sexual y nos parece casi inverosímil que un error administrativo, un error de forma, obstaculice la atención de una niña al punto de rozar el abandono de persona y no se haya dispuesto NINGUNA pericia siendo que se trata de una posible víctima de semejante delito, mucha más preocupación nos genera que se obstaculice el acceso a la justicia perdiendo pruebas IRRECUPERABLES como lo es la toma de muestras de ADN. Le solicito tenga a bien informarnos si está situación que nos relatan es correcta y en su defecto el motivo por el cual luego de casi una semana, la niña no fue revisada por un perito forense ni atendida psicológicamente al punto de no prestar siquiera la atención inmediata para la prevención de enfermedades y posibles infecciones o complicaciones ya que el dolor intenso que manifiesta y manifestaba habla a las claras, de posibles lesiones internas que incluyen sangrados.

A la espera de una pronta respuesta”.

Verónica Quiroga, de Red Viva Litoral