Presidente de la Corte Suprema admitió que evalúa ser candidato a gobernador

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, admitió que le ofrecieron presentarse como candidato a gobernador de la provincia por el Partido Justicialista y que, lejos de descartar la oferta, la está evaluando.





"Mi vida es el Poder Judicial, donde llevo 43 años, indudablemente conozco a mucha gente y hay un grupo de personas que me lo ha ofrecido", aseguró el magistrado, quien reveló que ya en otras ocasiones lo habían tentado para sumarse a la política.





"No es la primera vez que me ocurre, es para pensarlo", contó Gutiérrez, quien, pese a las consultas periodísticas, no entró en detalles sobre quiénes le habían propuesto que se postule a la gobernación santafesina, y agradeció la "confianza" de los amigos.









Vale recordar que el domingo La Capital dio a conocer la información de que Guitiérrez había sido sondeado para presentarse como candidato a mandatario provincial y que su postulación cuenta con la bendición del senador nacional Carlos Alberto Reutemann.





"No digo ni que sí ni que no", comentó misterioso el titular del máximo tribunal de la provincia en declaraciones a Cadena 3, y afirmó que está analizando la situación y que recién cuando vuelva de Alemania, donde va a un curso, tomará la decisión .





Lo que sí dio por hecho se que, en caso de que decidiera abrazar la carrera política, lo primero que hará es renunciar a la Corte Suprema.