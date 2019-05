Presentaron un amparo para validar el voto negativo en las elecciones

El abogado de Paraná Víctor Jaquenod presentó en esta jornada un amparo ante la Justicia de Garantías por el cual reclama que le validen el voto negativo en las elecciones y al mismo tiempo que se declare inconstitucional la ley electoral.





El letrado de 57 años hizo la presentación ante el juzgado de Garantías a cargo de Mauricio Mayer quien deberá responder el planteo en los plazos perentorios.





En el escrito al que tuvo acceso UNO , fundamenta que l a presente acción de amparo se motiva en "el hecho de la imposibilidad de llevar adelante la intima convicción política negativa en contra de una lista de candidatos en particular o en contra de todas en general, por por la falta de un instrumento valido para ello incorporado a la Ley Electoral". a presente acción de amparo se motiva en "el hecho de la imposibilidad de llevar adelante la intima convicción política negativa en contra de una lista de candidatos en particular o en contra de todas en general, por por la falta de un instrumento valido para ello incorporado a la Ley Electoral".





indicó que "la actual y vigente Ley Electoral Provincial ( también Nacional ) únicamente contemplan el derecho a manifestar y exteriorizar la voluntad política afirmativa del ciudadano elector a favor de uno u otro candidato o partido político haciéndolo a través del voto afirmativo materializada en la boleta oficializada de los partidos, acto por el cual se convalidaran escaños y cargos parlamentarios y ejecutivos, dejándose relegado al voto negativo a la penumbra, indiferencia y el olvido del legislador, sin escrutarse y convirtiendo a los votos blancos, nulos y abstenciones electorales como medios alternativos forzosos de una opción electoral insatisfecha. Como también ocurre que se elige sin convicción algún candidato por la desconfianza que se le tiene a otro. Distorsionándose así, el soporte de legitimidad y verdad real del contrato social al no contemplarse en el paño de formación del mismo la inclusión de todas las voluntades políticas. Siendo la voluntad negativa un componente mas de ese contrato social".





"Una de las peores formas de atacar la voluntad del pueblo es sesgar su legitimidad. Y parte de esa legitimidad popular se encuentra sesgada al no contemplarse la participación democrática de la voluntad negativa como una expresión mas políticamente valida", se añadió en la presentación judicial.





Se remarcó que "esta falta de instrumentación en la Ley Electoral y la consecuente restricción a la posibilidad de la expresión política negativa, voto negativo con valor electoral y su no contabilización en los escrutinios correspondientes, es la que justifica la petición de esta acción de amparo y la inconstitucionalidad de la Ley Electoral que se plantea, con la medida cautelar solicitada para la excepción a la obligación de concurrir a los comicios electorales próximos generales, sin sanción administrativa o económica que de lugar".





El abogado alertó que "es justo y sensato que tanto el consenso como expresión política positiva para la convalidación de candidatos y el disenso como expresión política negativa para la ilegitimación o no convalidación de candidatos, ambos convivan simultáneamente en un mismo tiempo y en un mismo espacio para la elaboración de ese mandato soberano que regirá por un tiempo los destinos de Nuestro país y que otorgará el Pueblo a través de su veredicto final".





"La no consideración y validación de la voluntad política negativa en las leyes electorales impacta perjudicialmente sobre el grado de representatividad del sistema electoral ya que limita sin razón alguna los derechos políticos de los ciudadanos a la vez que exhibe características proscriptivas, discriminatorias, arbitrarias y absolutistas que encierran una censura encubierta por omisión y que alteran la esencia de los principios democráticos y ciudadanos contenidos en las distintas cartas magnas ya mencionadas", se indicó en el amparo.





De ese modo, Jaquenod marcó: "Que así como por el voto positivo se legitiman y convalidan a los candidatos de los distintos partidos políticos, también exista un espacio en las leyes electorales para que tenga lugar el voto negativo y se le brinde al ciudadano la oportunidad de ilegitimarlos quitándosele representatividad y dinero acorde al porcentaje de votos negativos que obtenga esa lista en particular rechazada por el elector. Como así también el cuerpo electoral tenga la libertad de ilegitimar a todos en general si es que su intima convicción política así se lo exige. De modo que si esta ilegitimidad expresada por el voto negativo, alcanza la mayoría calificada es decir los 2/3 de los votos negativos validamente emitidos se anule la elección, debiéndose convocar a una nueva con otros candidatos distintos a los ofertados en la primera vuelta. Materia esta que oportunamente deberán tratar las distintas Cámaras Legislativas ya que tales parámetros están ajenos a la resolución de esta Jurisdicción".





Por ello entendió "Que hasta tanto no se incorpore a la Ley electoral vigente un instrumento suficientemente capaz y válido que me permita canalizar y exteriorizar mi intima convicción electoral política del disenso ciudadano ( voto negativo ) en contra de una lista en particular o en contra de todas en general, se me excepcione de la carga pública de concurrir a sufragar en los comicios venideros por afectárseme garantías y derechos constitucionales como los ya señalados. Derechos y garantías constitucionales inalienables de las personas y que sirven de pilares fundamentales de todo estado democrático".





Aclaró el letrado que "para el caso de la utilización de la Boleta Única de Papel ( BUP ) la manifestación de la voluntad negativa del ciudadano se logre a través de la inclusión de un casillero en la Boleta localizado al lado del casillero del voto positivo y donde el ciudadano pueda marcar esa voluntad negativa hacia el candidato propuesto y rechazado por el. O en contra de todos en general, con la inclusión de un casillero aparte de estos dos, donde también se pueda marcarse la exteriorización de esa voluntad negativa".





"Y para el caso de la utilización de varias boletas oficializadas de los partidos ( sistema tradicional ), que el Estado coloque en las mesas boletas negativas ( que el ciudadano elector podrá identificar a través de un color único y a determinar ) pudiendo adjuntar esta al partido que desea rechazar e ilegitimar. Siendo el resultado de la suma y resta de los votos positivos y negativos la base para la aplicación del sistema D'Hont de representación proporcional. Y siendo la suma y resta de los votos positivos y negativos la base para tener en cuenta la mayoría simple para la elección de autoridades del ejecutivo provincial como municipal. Cuestiones estas repito, que están ajenas en estos aspectos detallados a esta Jurisdicción, pero que hasta la resolución por las Cámaras correspondientes, solicito la cautelar", enunció Jaquenod.





Dicho esto, el abogado resumió que solicita "el urgente dictado de una medida cautelar que disponga, la suspensión de mi obligación de concurrencia a los comicios electorales próximos generales acorde los presupuestos de la Ley Electoral art. 12 que se ataca , sin sanción administrativa u económica y hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo".