"Por venganza transversal" piden condenar a un hombre

El imputado le habría asestado a Grinóvero varios puntazos, provocándole lesiones en el labio, la rodilla, el glúteo y la región lumbar baja; e intentó herirlo en el pecho, lo que fue impedido por la ex pareja del acusado, que logró que Walter se retirara del lugar. El hecho ocurrió el 16 de febrero de 2020, en Paraná.

Malvasio sostuvo que Walter dio una versión falsa de como se desencadenaron los hechos. "Walter dijo que Grinóvero tenía un cuchillo y él ingreso al pasillo y entonces ahí le pega un golpe de puño en el ojo con el anillo por eso lo lastima a Grinóvero", y añadió: "Walter le pegó un golpe de puño a una persona que estaba con un cuchillo y después encuentra en una maceta, que aparece por generación espontánea, un destornillador y ahí lo asusta, lo pincha para asustarlos. Textual el término 'lo pincho' para asustarlo. Yo le pregunto ustedes (por el tribunal) ¿lo vieron a Grinóvero y también lo vieron a Walter? Grinóvero es grande en físico y estaba con un cuchillo, pero el único lesionado fue Grinóvero. No es creíble entonces esa versión de que Grinóvero tenía un cuchillo".

Juicio por Jurado por tentativa de homicidio.jpg

A su turno, los defensa cuestionó la calificación legal del hecho y atacó la acusación de la fiscalía. Dice que fue una pelea y que jamás tuvo intención de matar. Pidió que valoren positivamente la versión de lo sucedido que dio el acusado y que reconoció ser responsable de haberse defendido en una pelea.

"Entrar en el ámbito del deseo (como lo hace fiscalía) es una cuestión que creo que excede largamente las pruebas que tenemos acá", y aclaró que no surge de ningún lado "el deseo que supuestamente Walter tenía hacerla sufrir".

"Tenemos incorporado a la prueba de ambas partes un informe del departamento médico de Superior Tribunal Justicia de un informe psicológico de las condiciones de Walter y en ningún momento se menciona esa tendencia o esa ese deseo", y precisó: "Sí esa era la teoría del caso de la fiscalía había herramientas suficientes como para hacer una evaluación de ese tipo, pero no la hay, no se hizo. Entonces no tenemos dentro de la causa los elementos científicos objetivos para decir qué ese ha sido la intención o motivo del ataque por el cual le solicito a los señores miembros del Jurado no tener en cuenta el agravante".

Ahora el juicio pasó a un cuarto intermedio. Luego el juez técnico Cánepa le explicará a los jurados que tienen cuatro opciones para evaluar.

Homicidio agravado en grado de tentativa por la violencia transversal

Homicidio Simple en grado de tentativa

Lesiones agravadas por la violencia transversal

Lesiones Leves que es lo que pide la defensa.