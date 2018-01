Peligro en las calles: motociclistas sin cascos y el bebé en brazos

El lector de UNO, informó que no son situaciones aisladas la de ver las motos trasladando tres o hasta cuatro personas, poniendo el riesgo a todas las personas. No solo que no cuentan con las mínimas medidas de seguridad, ya sea llevando cascos, sino que también arriesgan la vida de pequeños que son llevados en los brazos.





En la foto enviada a UNO se destaca que el viernes pasado a la tarde esta moto con tres personas, se trasladaban sin cascos y con la criatura entre el hombre y la mujer.





La fotografía se registró por parte de un conductor que observó varias maniobras comprometidas por parte del motociclista -que sí iba con casco- en la zona de Zanni y Almafuerte.





El pedido del lector, fue que en la medida de las posibilidades, la Municipalidad amplíe los operativos de control en distintos sectores de la ciudad, y no solo en el centro, donde son necesarios para concientizar, como en el resto de la capital provincial.

Paraná tiene un alto grado de accidentes en las calles, y una importante participación de motociclistas. Merced a la información de un lector, se pudo constatar una situación que es más normal de lo que parece: la inconsciencia a la hora de conducir.