Paraná: joven secuestró a su ex pareja y fue detenido

El hombre informó a la comisaría que su pareja se había retirado de su domicilio a la mañana para hacer unos trámites de registro de una de sus hijas con su ex pareja, es decir su hermano. Luego del paso de tantas horas y al no regresar la chica, el joven, preocupado, decidió recurrir a la Policía.

Les dijo que "podrían estar en barrio El Perejil", el populoso barrio y asentamiento al costad norte de calle Juan Báez de Gral. Espejo hacia el oeste. Los uniformados se dirigieron hacia allí, donde encontraron al padre de los hermanos, quien les sugirió que su otro hijo y la chica podrían estar "en zona de la Cantera".

Hacia ese nuevo destino fueron los policías y al llegar se encontraron con un rancho de chapa, sin energía eléctrica, donde estaba la joven de 24 años. La chica les relató que se había encontrado con su ex pareja y "la llevó por la fuerza, la dejo sin comunicación y la amenazaba con armas blancas", según indica el reporte policial enviado a UNO.

El joven le habría dicho a su ex pareja que "si no estaba con él no iba a estar con nadie".

En el lugar los policías redujeron al muchacho, que quedó detenido por orden de la Fiscalía, y decomisaron celulares y los cuchillos con los que habría estado amenazando a la chica durante las horas de secuestro.