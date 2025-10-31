Uno Entre Rios | Policiales | Paradero

Paradero: buscan a una menor de 13 años en Paraná

Piden colaboración para dar con el paradero de Agostina Roble. Ayer a las 18.20 se habría retirado del colegio al que asiste en Paraná sin regresar a su hogar

31 de octubre 2025 · 11:09hs
Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná se solicitó la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de Agostina Roble, de 13 años; quien ayer a las 18.20 se habría retirado del colegio al que asiste sin regresar a su hogar. Esta fue la última oportunidad que se tuvo comunicación con ella.

Vestía un jean color azul claro recto con roturas, remera mangas cortas color negra lisa, zapatillas blancas marca Atomik modelo urbano y llevaba una mochila color negro con la pipa Nike color blanca.

Cualquier información sobre el paradero puede suministrarse al 911, o Divivisión Minoridad 0343-4209195.

Dejanos tu comentario