Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná se solicitó la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de Agostina Roble, de 13 años; quien ayer a las 18.20 se habría retirado del colegio al que asiste sin regresar a su hogar. Esta fue la última oportunidad que se tuvo comunicación con ella.
Paradero: buscan a una menor de 13 años en Paraná
31 de octubre 2025 · 11:09hs
Vestía un jean color azul claro recto con roturas, remera mangas cortas color negra lisa, zapatillas blancas marca Atomik modelo urbano y llevaba una mochila color negro con la pipa Nike color blanca.
Cualquier información sobre el paradero puede suministrarse al 911, o Divivisión Minoridad 0343-4209195.