Paradero: buscan a una menor de 13 años en Paraná

Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná se solicitó la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de Agostina Roble, de 13 años; quien ayer a las 18.20 se habría retirado del colegio al que asiste sin regresar a su hogar. Esta fue la última oportunidad que se tuvo comunicación con ella.