Padres "se fugaron" del San Roque con su beba sin alta médica

Una abuela se encuentra desesperada porque su hijo y su nuera "se escaparon" del hospital San Roque con una beba recién nacida. El problema que argumenta la mujer es que los padres son adictos, no cuentan con una vivienda y la bebita no cuenta con la alimentación asegurada.

En ese marco de preocupación, Mercedes Comas, una vecina de San Agustín en Paraná, publicó en su cuenta de Facebook el pedido de emergencia.

ATENCION!!! Amig@s, necesito de la ayuda de todos: Necesitamos dar con el paradero de Emanuel Ricardo López Dominguez y de Andrea Villanueva ellos se ACABAN DE FUGAR DEL HOSPITAL DE NIÑOS HACE MEDIA HORA APROXIMADAMENTE SIN EL ALTA MEDICO, LA BEBA ES LA QUE NOS PREOCUPA ELLA ESTA SIN ALIMENTO, NO TOMA TETA DEBIDO A LA MAMA ES ADICTA.... POR FAVOR CUALQUIER INFORMACIÓN LLAMAR A LA POLICIA. REALMENTE ESTA EN RIESGO LA BEBA!!

La abuela al hablar con UNO solicitó la máxima difusión para tratar de localizar a su hijo y familia. "El no tiene dónde ir, anda en la calle, trabaja de cuidacoches en el centro de Paraná, y la señora anda en el mismo camino. Lo que más me preocupa en mi nieta, y por ello es que realicé la denuncia en la División Minoridad y en el Copnaf para que intervengan rápidamente", reseñó para admitir: "Lamentablemente los mayores tienen problemas con las drogas, no se quieren recuperar, no hacen tratamientos, pero a la beba que nació hace pocas horas le dio positivo el análisis de cocaína y otras drogas".

"Esto es lo que me desespera, esa criaturita no tiene cómo alimentarse, la madre tiene severos problemas de adicciones y se puede llegar a deshidratar porque andan en la calle para todos lados", resaltó la mujer muy preocupada.

Ante esto, indicó que pidió a las autoridades "hacerse cargo de la beba, ella u otros integrantes de mi familia podríamos tenerla con todo gusto, pero también necesitamos que todo esto se haga con los recaudos legales, de allí es que pedimos la intervención del Copnaf".

"Lo único que queremos es que la beba esté bien, y hoy está en peligro. Lamentablemente los padres no les interesa realizar un tratamiento contra las adicciones, una rehabilitación, pero además al no tener un hogar deambulan en las calles", alertó finalmente.

