Otra mala noticia para el condenado Vitale, no le otorgarían la jubilación

El experito de la Justicia Antonio Vitale, no para de recibir malas noticias, no solo que este viernes fue condenado a 12 años de prisión por peculado, robo y comercialización de armas incautadas por la Justicia, sino que ahora está al tanto que, desde la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, se tomarán bastante tiempo para definir si se le puede otorgar -o no.- el beneficio previsional reclamado hace pocos meses. En definitiva, tal como están las cosas, si no se cumplimentan informes y certificaciones necesarias, la jubilación le será rechazada de plano.





Debate abierto





En las redes sociales, la opinión pública "está que trina", porque utilizando sencillamente el sentido común, no pueden entender que una persona de la Justicia, que utilizó su influencia para ponerse a disposición de la delincuencia entregando armas de fuego, reclame el potencial beneficio jubilatorio.





Se entiende, en la mayoría de los comentarios, que se le debe rechazar el planteo, sencillamente porque es un delincuente condenado.





Pese a esta visión, el derecho previsional es muy amplio y puede llegar a receptar favorablemente el otorgamiento de la jubilación a la persona que durante años aportó los años necesarios y, si bien puede estar privado de la libertad, el beneficio puede ser consagrado porque cumplió con las exigencias previsionales.





En la actualidad hay antecedentes. El presidente de la Caja de Jubilaciones Daniel Elías recordó a UNO que hace poco tiempo una persona condenada y presa fue jubilada porque se estableció que, previo a su condena, había cumplimentado todos los pasos previos.





Vitale o Vitali





Aunque parezca redundante, se explicó que las autoridades de la Caja de Jubilaciones, tienen varios puntos, pasos y trámites a cumplimentar para analizar y luego sí definir si se otorga o no el beneficio jubilatorio.





El tema del experito, ya viene medio entreverado, porque desde la Justicia se validó un amparo presentado por el propio Vitale para que se analizara el otorgamiento de la jubilación, cuando en verdad se debería haber intimado al organismo previsional a solucionar la mora del tratamiento.









Pese a la intimación de la Justicia que respaldó un amparo de Vitale, hoy y por un tiempo prudencial la Caja de Jubilaciones no puede otorgar el beneficio, sencillamente porque no tiene datos fundamentales o reales para habilitarlo. "Para tener claro la situación de revista, queremos saber si todavía Vitale está en actividad. Además necesitamos conocer el estado del sumario administrativo en el Poder Judicial, y qué resolución se tomó, y si se llegó a un veredicto", relató.

Por otra parte, la Caja de Jubilaciones inició el proceso de solicitud de información oficial que no estaba muy clara. "Estamos verificando datos de cuando Vitale era policía, porque aparentemente, no fue un retiro voluntario de la fuerza entrerriana, situación que llamó la atención en su trayectoria laboral, porque cómo hizo un expolicía que ya tenía un sumario en la fuerza, ingresó luego a la Justicia".

Aunque parezca increíble, en la vida laboral de Vitale, hay información de su propio expediente que figura con el apellido Vitali, y en otra parte del pedido de beneficio con Vitale. "Por ello es que también requerimos a los organismos competentes que nos aclare cuál es su verdadero nombre y apellido para iniciar correctamente el trámite de análisis y no se lo rechace u otorgue a una persona que cuente con otro apellido", graficó.

La ley es muy clara, se necesitan 62 años de edad y una determinada cantidad de años de aportes. "Vitale dice que cuenta con 34 años de servicios, pero hay que verificar con exactitud su paso por la Policía, si fueron o no 15 años de servicio especial. Además se indicó que se contabilizaron cuatro años por servicios de moratoria del Anses", referenció para marcar: "Bueno, todo eso se debe certificar, pero partiendo de la base que la Caja de Jubilaciones no está obligada a tomar un diagnóstico previsional que otorgue el Anses".

Con respecto al faltante de la documentación exigida, como también los datos y certificaciones reclamadas a los organismos pertinentes, se sabe que las respuestas no serán inmediatas, y que la recolección de la información sensible para "empujar" el expediente jubilatorio tarda varios meses en acumularse.

Por todo lo expuesto, y pese al amparo ganado por Vitale en la Justicia, el beneficio jubiltario, tal como se encuentra el expediente para analizar no saldrá con una respuesta favorable. Si se necesitarán la recepción de varios informes y certificaciones para que luego sí, se ingrese en la fase de estudio y su posterior ingreso al beneficio. El especialista previsional, aclaró: "En el caso de Vitale, él dice que estaría en condiciones de fondo, es decir por edad y servicio y que estaría muy cerca a lo que requiere la ley".

"He leído que esta persona hoy no tiene un beneficio otorgado, pero sí que está tramitando el beneficio jubilatorio. Hay que aclarar a la sociedad que el derecho previsional, corre de manera independiente a la conducta del sujeto. Una persona puede ser condenada, pero esto no invade las situaciones de hecho que llevan o no a tener el derecho a la jubilación", recalcó ael presidente del organismo.