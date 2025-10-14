Uno Entre Rios | Policiales | Néstor Roncaglia

Néstor Roncaglia: "En un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios"

El ministro Néstor Roncaglia y el jefe de Policía Claudio González, dan detalles del operativo de detención de Pablo Rodríguez Laurta y del cuerpo hallado

14 de octubre 2025 · 09:26hs
El ministro Néstor Roncaglia y el jefe de Policía Claudio González

Foto: UNO/Gonzálo Núñez

El ministro Néstor Roncaglia y el jefe de Policía Claudio González, dan detalles del operativo de detención de Pablo Rodríguez Laurta y del cuerpo hallado 

En conferencia de prensa, el ministro Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia y jefe de Policía, Claudio González, adelantan detalles del operativo que detuvo en Gualeguaychú al acusado del doble femicidio de Córdoba, Pablo Rodríguez Laurta. El detenido se aprestaba a cruzar con su hijo de cinco años hacia el Uruguay cuando fue aprehendido por la Policía de Entre Ríos.

LEER MÁS: Caso Laurta: encontraron un cuerpo en Concordia e investigan si es el chofer desaparecido

Asimismo brindan información sobre el operativo que dio con el principal sospechoso de los asesinatos, el secuestro de su hijo y el hallazgo de un cuerpo desmembrado que sería del chofer desaparecido Palacios, cuyo auto se encontró incendiado.

Néstor Roncaglia: Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades

Néstor Roncaglia: "Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades"

doble femicidio y un chofer asesinado: la madre del acusado pide justicia severa

Doble femicidio y un chofer asesinado: la madre del acusado pide justicia severa

En ese sentido el ministro confirmó: "En un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios". Si bien aun no se encontraron los miembros superiores ni la cabeza, la policía científica cotejan los tatuajes del torso. Ya se ordenó una autopsia y un eventual ADN. En tanto, a través de la cámaras de seguridad, se pudo reconstruir el derrotero hecho por el vehículo Toyota que luego apareció incendiado.

LEER MÁS: El perfil del acusado de doble femicidio y su detención en Gualeguaychú

laurta detenido

La conferencia se lleva adelante en la Jefatura de Policía de Entre Ríos para todo el país vía Meet para todo el país.

NOTICIA EN DESARROLLO

Néstor Roncaglia Pablo Rodríguez Laurta Chofer Martín Palacios Córdoba Gualeguaychú Doble femicidio
Noticias relacionadas
Martín Sebastián Palacios, el remisero desaparecido que trasladó a Pablo Laurta.

Caso Laurta: encontraron un cuerpo en Concordia e investigan si es el remisero desaparecido

El impacto se dio sobre una de las avenidas de mayor tránsito en Concordia.

Hombre con una pierna amputada conducía auto y chocó a moto

La Policía busca al chofer desaparecido en modo pedestre, con móviles, canes y drones en arroyos y montes por donde circuló el vehículo que apareció incendiado 

Chofer desaparecido: rastrillan amplias zonas por donde paso el auto

Paraná: una pelea de perros generó una gresca entre vecinos y una mujer fue lesionada

Paraná: una pelea de perros generó una gresca entre vecinos y una mujer fue lesionada

Ver comentarios

Lo último

Villaguay fue sede del 5° Encuentro Proyección de Desarrollo de Rugby

Villaguay fue sede del 5° Encuentro Proyección de Desarrollo de Rugby

Avance en cáncer de mama temprano: una terapia ayuda a prevenir recaídas

Avance en cáncer de mama temprano: una terapia ayuda a prevenir recaídas

Néstor Roncaglia: En un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios

Néstor Roncaglia: "En un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios"

Ultimo Momento
Villaguay fue sede del 5° Encuentro Proyección de Desarrollo de Rugby

Villaguay fue sede del 5° Encuentro Proyección de Desarrollo de Rugby

Avance en cáncer de mama temprano: una terapia ayuda a prevenir recaídas

Avance en cáncer de mama temprano: una terapia ayuda a prevenir recaídas

Néstor Roncaglia: En un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios

Néstor Roncaglia: "En un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios"

Concepción del Uruguay informa demoras en la impresión de las licencias de conducir

Concepción del Uruguay informa demoras en la impresión de las licencias de conducir

Argentina juega ante Puerto Rico en su segundo amistoso en Miami

Argentina juega ante Puerto Rico en su segundo amistoso en Miami

Policiales
Néstor Roncaglia: En un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios

Néstor Roncaglia: "En un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios"

Doble femicidio y un chofer asesinado: la madre del acusado pide justicia severa

Doble femicidio y un chofer asesinado: la madre del acusado pide justicia severa

Néstor Roncaglia: Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades

Néstor Roncaglia: "Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades"

Caso Laurta: encontraron un cuerpo en Concordia e investigan si es el remisero desaparecido

Caso Laurta: encontraron un cuerpo en Concordia e investigan si es el remisero desaparecido

Hombre con una pierna amputada conducía auto y chocó a moto

Hombre con una pierna amputada conducía auto y chocó a moto

Ovación
Villaguay fue sede del 5° Encuentro Proyección de Desarrollo de Rugby

Villaguay fue sede del 5° Encuentro Proyección de Desarrollo de Rugby

Palpitan la 17ª edición del evento KO al límite

Palpitan la 17ª edición del evento KO al límite

Argentina juega ante Puerto Rico en su segundo amistoso en Miami

Argentina juega ante Puerto Rico en su segundo amistoso en Miami

Scaloni y la presencia de Messi en la Selección Argentina ante Puerto Rico

Scaloni y la presencia de Messi en la Selección Argentina ante Puerto Rico

Talleres fue subcampeón del Torneo Dos Orillas de Caballeros

Talleres fue subcampeón del Torneo Dos Orillas de Caballeros

La provincia
Concepción del Uruguay informa demoras en la impresión de las licencias de conducir

Concepción del Uruguay informa demoras en la impresión de las licencias de conducir

Llega la Expo Concordia Produce 2025: encuentro de producción, conocimiento e innovación

Llega la Expo Concordia Produce 2025: encuentro de producción, conocimiento e innovación

Día Mundial de la espirometría: una herramienta clave para cuidar la salud respiratoria

Día Mundial de la espirometría: una herramienta clave para cuidar la salud respiratoria

El CGE expone el Analítico Provisorio de Credencial de Puntaje Digital

El CGE expone el Analítico Provisorio de Credencial de Puntaje Digital

Concordia: pescadores entrerrianos capturaron un surubí de 60 kilos

Concordia: pescadores entrerrianos capturaron un surubí de 60 kilos

Dejanos tu comentario