Néstor Roncaglia: "En un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios"

El ministro Néstor Roncaglia y el jefe de Policía Claudio González, dan detalles del operativo de detención de Pablo Rodríguez Laurta y del cuerpo hallado

En conferencia de prensa, el ministro Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia y jefe de Policía, Claudio González, adelantan detalles del operativo que detuvo en Gualeguaychú al acusado del doble femicidio de Córdoba, Pablo Rodríguez Laurta. El detenido se aprestaba a cruzar con su hijo de cinco años hacia el Uruguay cuando fue aprehendido por la Policía de Entre Ríos.

Asimismo brindan información sobre el operativo que dio con el principal sospechoso de los asesinatos, el secuestro de su hijo y el hallazgo de un cuerpo desmembrado que sería del chofer desaparecido Palacios, cuyo auto se encontró incendiado.

En ese sentido el ministro confirmó: "En un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios". Si bien aun no se encontraron los miembros superiores ni la cabeza, la policía científica cotejan los tatuajes del torso. Ya se ordenó una autopsia y un eventual ADN. En tanto, a través de la cámaras de seguridad, se pudo reconstruir el derrotero hecho por el vehículo Toyota que luego apareció incendiado.

La conferencia se lleva adelante en la Jefatura de Policía de Entre Ríos para todo el país vía Meet para todo el país.

