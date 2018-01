Motociclista esquivó un operativo de control y chocó a una inspectora

En la madrugada del domingo se debió detener a un motociclista que, al intentar esquivar el control de Tránsito conjunto entre la Municipalidad de Paraná y la Policía, atropelló violentamente a una inspectora de Tránsito.





Desde la Policía se informó que Tomás Matías Romero, de 19 años, fue el responsable de las lesiones de consideración que sufrió la inspectora, como también el intento de fuga del control oficial.





Cerca de las 2 de la madrugada se encontraban en la zona del hotel del Parque Urquiza, en calle Mitre un grupo de inspectores y policías. Al darse la voz de alto a un motociclista que iba acompañado de otro muchacho, aceleró con intenciones de no ser parado, pero en la maniobra chocó de frente a una inspectora que se encontraba trabajando.





La mujer cayó pesadamente al pavimento luego de ser embestida, y cuando pretendía fugarse el motociclista logró ser interceptado por la Policía.





La fiscal en turno Paola Farinó ordenó el secuestro de la motocicleta y el traslado y alojamiento del acusado a la Alcaidía de Tribunales donde continuaba en la jornada del domingo. Se estima que el lunes será indagado y se analizará su posible excarcelación.





inspectora chocada.jpg La lesionada. La inspectora fue embestida esta madrugada a las 2, en el Parque Urquiza.



"Casi me mata"





UNO dialogó con la inspectora afectada por la actitud cuestionable del motociclista. Diana Centurión se encuentra con reposo domiciliario por, al menos, una semana.





Tras ser atropellada, fue asistida en el hospital San Martín donde se le constataron severos golpes y cortes en las piernas y cadera. "Como todos los fin de semana estábamos trabajando en distintos controles de tránsito, hasta que se dio el incidente con este joven que quisimos constatar su documentación", explicó la inspectora.





"El tema es que no quiso parar, al contrario aceleró y lo único que intenté hace fue que parara y al hacer todo lo contrario salió rápidamente con la moto hacia mí. Creo que quiso chocarme con toda intención porque estaba adelante y no le importó", alertó la mujer que es conocida por su trabajo en la Dirección de Tránsito y Transporte.





Insistió en marcar: "El golpe fue tremendo, me volteó y casi me mata. Me dio de lleno con la moto en las piernas y la cadera".





"Menos mal que el impacto no fue en una zona neurálgica, y que al caer pesadamente pude hacerlo de costado, y no con la cabeza. Así y todo, en el hospital donde me atendieron muy bien, constataron cortes, golpes y lesiones importantes en las dos piernas y las caderas", detalló para comentar: "Por la atención debieron efectuaron 12 puntos de sutura en una de las piernas, habida cuenta que me clavó el pasante de la rueda delantera".





La lesionada de 54 años, es la segunda vez que en poco tiempo sufre un incidente vial de estas características.