Momentos de gran tensión: Finalmente desalojaron el carribar de la costanera

La Policía, con una orden judicial, montó un operativo especial de desalojo el carribar "Al Paso", ubicado en la zona de la costanera de Paraná. Los propietarios y trabajadores se atrincheraron para impedirlo pero finalmente se concretó la medida y liberarán el espacio público.

Hubo momentos de mucha tensión, más que nada en momentos en que los propietarios quemaron cubiertas y rodeados de garrafas, amenazaron con hacerlas explotar. Finalmente, con la colaboración de Bomberos Zapadores, se apagó el fuego.

El Jefe de la Departamental Paraná, comisario Marcos Antoniow, indicó: "El operativo empezó a las 7 y los moradores resistieron. El propietario junto a la familia que ocupa el lugar tomó unas garrafas y amenazó con prenderlas fuego, por eso se vino con bomberos y personal femenino". Previamente, habían quemado unas cubiertas. En el interior había cuatro mujeres, dos hombres y dos chicos.

"Luego de agotado el diálogo para llevar adelante la medida del oficial de justicia, se aprovechó un descuido donde se ingresó al salón y se logró reducir a todos los que estaban en el interior, el propietario, mujeres y niños. El predio ya fue tomado y está actuando el oficial de justicia", indicó.

dueño carribar1.jpeg Foto UNO / Diego Arias.

dueño carribar2.jpg Foto UNO / Diego Arias.

dueño carribar3.jpg Foto UNO / Diego Arias.

dueño carribar4.jpeg Foto UNO / Diego Arias.

carribar2.jpg Foto UNO/José Manuel Miralpeix

carribar4.jpg Foto UNO/José Manuel Miralpeix

carribar5.jpg Foto UNO/José Manuel Miralpeix

carribar6.jpg Foto UNO/José Manuel Miralpeix

El comerciante dijo este martes, al inicio del procedimiento: "Quiero que me dejen laburar acá. No me quiero ir a ningún lado. No le robé nada a nadie". Aseguró además que contaba con una autorización "de palabra" de funcionarios municipales para construir allí. "Tengo criaturas y mi hijas adentro. Mis hijos quedan todos en la calle", dijo a radio La Voz.

Vale recordar que quienes instalaron allí el carribar manifestaron en varias oportunidades que el emprendimiento gastronómico generaba trabajo para varias familias, por lo cual presentaron un amparo. De todos modos, según las disposiciones municipales, ocupaba un espacio público, motivo por el cual la Justicia dispuso el desalojo.

Al respecto, el secretario de Legal y Técnico, Walter Rolandelli, señaló que "se superaron todas las instancias judiciales. Después de un año y medio, tras un largo juicio, se llegó a esta instancia".

"Está ocupando un espacio público. Ha hecho una fortaleza", cuestionó el funcionario.

