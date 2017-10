Los padres de Micaela García quedaron disconformes con el fallo de la Justicia gualeya

Los padres de Micaela García manifestaron su disconformidad con el fallo de la Justicia de Gualeguay, que condenó a prisión perpetua a Sebastián Wagner pero desestimó la coautoría de Néstor Pavón en el femicidio y lo consideró responsable de encubrimiento agravado. "Queríamos otra pena para Pavón. No estamos conformes con el fallo", dijo Andrea Lescano, mamá de Micaela.





El Tribunal de Penas y Apelaciones de Gualeguay adelantó, en la mañana de este martes, la sentencia en la causa que conmocionó a la sociedad. Néstor Pavón fue absuelto por este crimen y condenado por encubrimiento a cinco años de prisión efectiva.





El Tribunal, integrado por los jueces María Angélica Pivas, Roberto Cadenas y Darío Crespo, dio por probada la responsabilidad de Sebastián Wagner en el delito de "abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causae y femicidio", no así la coautoría de Pavón.





micaela.jpg





"Tenemos que analizarlo con nuestro abogado. Es doloroso este proceso, lo que nosotros quisiéramos es que nos traigan de nuevo a nuestra hija, pero eso no puede ser. Sólo podemos pedir que descanse en paz", dijo a los medios presentes en los Tribunales.









Néstor García expresó no estar de acuerdo con la reconsideración de la carátula: "Entiendo que (Pavón) participó, porque no me queda claro cómo el auto iba sin zigzaguear, con Micaela viva, si iba una sola persona manejando".





En cuanto a Gabriel Otero expresó: "Me dijo que lamentaba lo sucedido y yo le dije que lamentaba por todo lo que había tenido que pasar. En un momento pensamos que tenía parte de la responsabilidad, pero en el transcurso del juicio no tuvimos dudas sobre su inocencia. Fue una víctima más de todo esto".





El 25 de octubre de 201, a las 8.30, se dará a conocer la sentencia completa.