Le vaciaron la camioneta estacionada en el microcentro

"Bajo a ver la camioneta y veo que la camioneta estaba la puerta asomada nomás. Cuando abro, faltaba la tabla de inflable SUP, el inflador, la mochila, las cosas revolcadas por todas partes. Me faltaban los papeles de la camioneta, documentos, tarjeta verde, azul, papeles, el seguro. Y una muda de ropa. Yo tenia dos camperas nuevas, una es la que me robaron en el cumpleaños y otra en el vehículo.

"Alguien solo agarró mi campera de todas las que estaban ahí y justo apretó la llave y abrió la camioneta", sospecha Lucas sobre lo ocurrido. "Fue mi hermano a hacer la denuncia a la comisaría primera, después fui yo a la segunda. Di mi declaración y de ahí fui a Robos y Hurtos.", recordó.

Según se informó a UNO, se están buscando cámaras de seguridad en las inmediaciones de donde ocurrió el hecho para ve si quedó algún registro del momento del robo. En principio, no se hallaron ni en comercios ni en viviendas de la zona. Se cree que habrían cargado todo en otro vehículo, sin que nadie haya visto nada sospechoso, pese a ser, luego del centro cívico, la zona con mayor custodia policial de Paraná y de la provincia.