Le robaron la bici a una enfermera que trabaja en el sector Covid-19 de La Baxada

Consultada por UNO con bastante buen humor, teniendo en cuenta la bronca, describió que a la bici "le faltaba el canastito", estaba despintada, no tenía cambios y las ruedas estaban algo descentradas. "Primero iba caminando hasta el hospital porque no andaban los colectivos, después me animé y recorrí los cuatro kilómetros en la bici". La actriz y bailarina tenía miedo que se la robaban de camino a La Baxada y después se dio cuenta que la podían chocar.

enfermera otra más.jpg

Te puede interesar: Luego del grave accidente en Gualeguaychú reclaman medidas para la movilidad

Depende el turno que le tocaba, por la mañana arrancaba desde la zona del cementerio municipal, cerca de las 5.15 de la mañana; 13.15 o 21.15. El regreso a casa, en donde la espera su hija de 9 años Isis Electra, puede ser a las 6.30; 14.30 o 22.30. Todos horarios complejos para la movilidad no motorizada en la capital provincial.

Antonella arrancó la pandemia perdiendo el trabajo en el Hospital de Niños San Roque (porque era suplente y volvió la titular del cargo), pasó dos meses de mucha incertidumbre hasta que apareció la posibilidad en La Baxada. Este jueves, cuando observó que "La rosita" no estaba, otra vez sintió desesperación.

Asegura que ahora tendrá que gastar el triple o caminar y llegar cansada a cubrir el puesto. La plata que venía guardando para ponerse al día con las cuotas de la escuela de su hija y adelantar la matrícula de inscripción tendrá que gastarla en un móvil nuevo. Salvo que esta nota ayude para organizar una campaña y ayudarla para que tenga una bicicleta ideal para ir a trabajar.

Mientras espera un guiño de la vida, en la noche del viernes y más allá de todos los problemas, se tomó el tiempo para agradecerle a todas las personas que compartieron la publicación que subió a Facebook. "Me avisaron que vieron una bici o que sabían de quién podía ser".

La enfermera, que tiene pensando seguir estudiando para capacitarse, pidió que, si alguien sabe, que denuncien "quién está haciendo estos robos porque así sea para comer, porque hoy es una bici pero si se animaron a entrar en un pasillo de casi 50 metros, abrir una reja y sacar una bici la próxima te patean la puerta y te sacan todo de adentro de tu casa", reflexión con temor.