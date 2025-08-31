Uno Entre Rios | Policiales | Larroque

Larroque: jauría de perros atacan y matan ganado

La Filial Larroque de Federación Agraria denunció que jaurías de perros atacan y matan ejemplares de ganado vacuno y lanar

31 de agosto 2025 · 09:25hs
La Filial Larroque de Federación Agraria denunció que jaurías de perros atacan y matan ejemplares de ganado vacuno y lanar

La Filial Larroque de Federación Agraria denunció que jaurías de perros atacan y matan ejemplares de ganado vacuno y lanar

Federados de la Federación Agraria Entre Ríos Delegación Larroque destacaron que un número importante de perros, actuando en jauría, dieron muerte a ocho terneros en distintas zonas. Mientras que otro animal, de unos 250 kilos fue salvado por la intervención de productores en Alarcón.

Desde la entidad dialogaron con autoridades para abordar esta problemática que preocupa en el sur de la provincia. Se pidió, además, una tenencia responsable de los perros, ya que estas matanzas generan temor tanto en campos cercanos al casco urbano como en zonas más alejadas.

Este domingo por la madrugada se produjo un grave accidente en el kilómetro 130 de la ruta 39. Un hombre falleció al ser despedido del vehículo

Ruta 39: un hombre que viajaba como acompañante murió al salir despedido en un despiste

Ibañez fue absuelta (izq.), Izaguirre (centro) y Morelli condenados.

Contador condenado por asociación ilícita fiscal accedió a la libertad la condicional

El federado Fernando Jaimerena contó: “Nuestra familia tiene un campo en la zona rural de Alarcón, donde mis padres, un tío y otros vecinos sufrieron el ataque de perros a su rodeo de ganado vacuno. Los animales atacaron a los ejemplares más vulnerables, como terneros y novillitos de aproximadamente 280 kilos”.

Jaimerena señaló que “hacía tiempo que en nuestra zona no se registraba un hecho de esta naturaleza; aunque en campos cercanos a la localidad de Larroque sí hubo ataques contra vacunos y lanares”. Agregó: “A un productor le mataron cuatro terneros en cercanías de Cuchilla Redonda, número que se suma a los otros cuatro muertos en Alarcón, a 12 kilómetros de Larroque”.

Larroque jaurías Perros ganado lanar Federaión Agraria

Otro dato relevante es el testimonio de un productor que vio a una jauría a punto de voltear una vaca, después de haberle matado al ternero. “Esto demuestra cómo actúan en grupo, como perros en estado salvaje o incluso animales con dueño que se juntan y atacan en manada”, explicaron.

Las denuncias correspondientes ya fueron realizadas, y personal de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos se hizo presente en los campos para llevar adelante las investigaciones. “Además, continuó Jaimerena, hablamos con autoridades locales para ver cómo se frena esta situación”.

El productor también expresó el temor de la población: “Estos animales actúan en jauría y no descartamos que puedan llegar a atacar a una persona, especialmente a niños. Esperamos que se pueda normalizar y no tener que lamentar hechos de esta índole”.

Por su parte, Adolfo De Zan, presidente de la Filial, abogó por “una tenencia responsable de los perros y un mayor cuidado por parte de sus dueños”. Y concluyó: “Es un tema que planteamos ante las autoridades municipales, remarcando que estamos en una situación límite. Las jaurías han provocado la muerte de ganado vacuno y también de lanares”.

Larroque jauría perros ganado vacunos
Noticias relacionadas
detienen a sospechoso de liderar red de narcomenudeo en gualeguay

Detienen a sospechoso de liderar red de narcomenudeo en Gualeguay

El joven, quien caminaba por calle Osinalde y Sauce de Luna, en Paraná, intentó huir al ver el móvil policial 

Paraná: lo detuvieron con cocaína, celulares y una maquina de contar billetes

Rescataron 17 perros que sobrevivían en una casa abandonada

Rescataron 17 perros que sobrevivían en una casa abandonada

El conductor de un Toyota Etios automático resultó con fractura en uno de sus brazos luego chocar tres autos y volcar el propio.

Paraná: volcó su auto automático luego de chocar tres vehículos

Ver comentarios

Lo último

Acindar tiene su planta paralizada y personal suspendido

Acindar tiene su planta paralizada y personal suspendido

Día de la Obstetricia y la Embarazada: reafirman la importancia de los controles prenatales

Día de la Obstetricia y la Embarazada: reafirman la importancia de los controles prenatales

Julián Stoppello: La cultura no se concentra, llega a toda la provincia

Julián Stoppello: "La cultura no se concentra, llega a toda la provincia"

Ultimo Momento
Acindar tiene su planta paralizada y personal suspendido

Acindar tiene su planta paralizada y personal suspendido

Día de la Obstetricia y la Embarazada: reafirman la importancia de los controles prenatales

Día de la Obstetricia y la Embarazada: reafirman la importancia de los controles prenatales

Julián Stoppello: La cultura no se concentra, llega a toda la provincia

Julián Stoppello: "La cultura no se concentra, llega a toda la provincia"

Diputados: proyecto busca impedir ingreso de deudores alimentarios a eventos pagos

Diputados: proyecto busca impedir ingreso de deudores alimentarios a eventos pagos

Larroque: jauría de perros atacan y matan ganado

Larroque: jauría de perros atacan y matan ganado

Policiales
Larroque: jauría de perros atacan y matan ganado

Larroque: jauría de perros atacan y matan ganado

Ruta 39: un hombre que viajaba como acompañante murió al salir despedido en un despiste

Ruta 39: un hombre que viajaba como acompañante murió al salir despedido en un despiste

Contador condenado por asociación ilícita fiscal accedió a la libertad la condicional

Contador condenado por asociación ilícita fiscal accedió a la libertad la condicional

Detienen a sospechoso de liderar red de narcomenudeo en Gualeguay

Detienen a sospechoso de liderar red de narcomenudeo en Gualeguay

Paraná: lo detuvieron con cocaína, celulares y una maquina de contar billetes

Paraná: lo detuvieron con cocaína, celulares y una maquina de contar billetes

Ovación
Finaliza el Torneo Regional del Litoral Femenino

Finaliza el Torneo Regional del Litoral Femenino

Entre Ríos no participará de los Juegos Evita 2025

Entre Ríos no participará de los Juegos Evita 2025

Sábado de sorpresas en la Copa de la LPF

Sábado de sorpresas en la Copa de la LPF

Bajo la lluvia, el amor de papá también ataja

Bajo la lluvia, el amor de papá también ataja

Werner logró su quinta pole de 2025 en TC Pick Up

Werner logró su quinta pole de 2025 en TC Pick Up

La provincia
Día de la Obstetricia y la Embarazada: reafirman la importancia de los controles prenatales

Día de la Obstetricia y la Embarazada: reafirman la importancia de los controles prenatales

Diputados: proyecto busca impedir ingreso de deudores alimentarios a eventos pagos

Diputados: proyecto busca impedir ingreso de deudores alimentarios a eventos pagos

Toma impulso la Feria Provincial del Libro a celebrarse en Concordia

Toma impulso la Feria Provincial del Libro a celebrarse en Concordia

SMN: alerta naranja por tormentas y lluvias intensas en la región

SMN: alerta naranja por tormentas y lluvias intensas en la región

Afirman que el médico Guillermo Riolo, imputado en Entre Ríos, trabaja en un hospital de Santa Cruz

Afirman que el médico Guillermo Riolo, imputado en Entre Ríos, trabaja en un hospital de Santa Cruz

Dejanos tu comentario