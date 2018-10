La trama oculta de los narcos que lavaban plata en Entre Ríos

16f2.jpeg

Sobre la falsificación de moneda, los jueces han valorado que en la finca de Luis Roberto Pascal encontraron 93.605 dólares y 4.900 euros apócrifos, según pericias de Gendarmería Nacional, aunque se aguardan los resultados definitivos. Por último, para demostrar el lavado de activos provenientes de ambos negocios delictivos, se detalla "la existencia de acciones dirigidas a poner en circulación en el mercado bienes de procedencia ilícita, a fin de darles una apariencia lícita y garantizar su disfrute". En este sentido, destacaron que "el dato de relevancia está signado por cuanto aquella actividad fue llevada a cabo por sujetos de origen extranjero sin recursos ni ingresos declarados en el país, quienes registraron al menos desde el año 2011 un exponencial incremento en sus patrimonios". Y se señaló como elocuente al modus operandi de la banda que tanto Santos Montenegro como Huber García "no posean bienes a su nombre (sólo tenían autorizaciones para conducir vehículos) mientras que Balverde Molina y Yaben Chaparro ostentan la titularidad registral de numerosos bienes y servicios, lo cual no se condice con su trabajo o que, directamente, no tenían trabajo u ocupación conocida que permitiera justificarlos".Los "prestanombres" Al momento de analizar la situación de Natalia Yaben Chaparro (pareja del jefe de la banda) y de José Luis Balverde Molina, los jueces afirmaron que se trata de los testaferros o "prestanombres". A nombre de Yaben Chaparro e encontró: dos terrenos en barrio privado Los Bretes de Colón, adquiridos en septiembre de 2011; un ato Mercedez Benz comprado en abril de 2015; un Jeep Grand Cherokee; entre otros. Y con la titularidad de Balverde Molina, se hallaron dos autos Citroen C4 y una embarcación, Además, figuran como integrantes de sociedades vacías (como Valenka S.A.) y tienen registrados servicios en propiedades (por ejemplo, Balverde Molina, tiene Direct TV a su nombre en una casa del barrio Los Bretes.En el caso de Luis Roberto Pascal y Fernando Daniel Mesa, los sindican como autores de la puesta en circulación de moneda falsa y como coautores de lavado de dinero espurio agravado. Se detecto que Pascal administraba e invertía dinero en emprendimientos en la República Oriental del Uruguay, y Mesa hacía su aporte como miembro de la organización en la generación de ganancias que luego se aplicaban al mercado de bienes lícitos. De todos modos, los camaristas plantearon que restaría profundizar estos aspectos en la investigación. Asesino y asesinado A Santos Montenegro y Huber García les imputan haber colaborado con la situación de prófugo de la justicia uruguaya de Rubén Rodríguez de Armas, quien se escapó de una cárcel de Montevideo donde mató a dos hombres. Afirman que le daban dinero, celulares y vivienda. Por otro lado, la banda quedó vinculada al asesinato de otro prófugo de la justicia, el montevideano Patricio Bonfiglio Migues, en Colón, cuyo crimen mafioso se consideró como un ajuste de cuentas del narcotráfico.