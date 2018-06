La joven que denunció ser secuestrada por una banda de trata, admitió que mintió

La causa que se inició por una denuncia por el supuesto secuestro de dos mujeres en Paraná, a manos de una organización de trata de personas, llegó a una definición este domingo cuando la joven admitió que la denuncia partió de una mentira.

El domingo, pasadas las 21, el fiscal Iván Yedro confirmó que no era real la denuncia formulada por una joven de Paraná, que aseguró haber sido víctima de un secuestro junto a otra mujer por parte de una banda de Trata de personas. De esta manera, se supo que la muchacha hizo una denuncia falsa por temor.

El fiscal explicó a UNO que tras dos días de intensas medidas judiciales y operativos policiales, "la misma denunciante me admitió que realizó una denuncia falsa".

Yedro hizo saber que en el último encuentro con la mujer, admitió que había efectuado una falsa denuncia. "En la entrevista ella contó lo sucedido y dijo que había mentido, y puso como argumento el miedo a su pareja", resaltó para marcar: "Con esta novedad se dio intervención a la Fiscalía de Violencia de Género para que tome las medidas necesarias de protección y asistencia hacia esta persona que denunció a su pareja".

Sin elementos

El fiscal aseguró que, en la investigación, se estableció previo a la declaración de la supuesta víctima, que no había elementos para profundizar la denuncia. "Se corroboró en las numerosas medidas que que se descarta de modo categórico la existencia de una organización de Trata de personas, como también el secuestro de esta joven, y de otra mujer, tal como ella había hecho saber en la Justicia".

"Se estableció que hubo una versión falsa que llevará a otra investigación por los dichos de esta mujer, que apuntó al miedo, al temor en un cuadro de violencia de género", añadió.

En medio de la investigación, varios grupos activistas reclamaron al Gobierno y a la Justicia una rápida información sobre los alcances de la investigación.

Confuso y contradictorio

Previo a los dichos del fiscal Yedro, UNO habló con las autoridades de la Dirección de Investigaciones y de la División Trata de Personas. Todos coincidieron en marcar que el relato de la joven tuvo varias dificultades en la información inicial, y que luego fue contradictoria con los datos posteriores.

De ese modo, la muchacha indicó una serie de puntos que fueron inexactos con la supuesta captura, pero además se alertó que no hubo ningún reporte de pedido de localización o advertencia sobre otra mujer haya sido víctima de un secuestro a manos de una organización dedicada a la trata de personas en Paraná.

Se hizo notar que esta mañana fue localizado el novio de la joven que hizo la denuncia inicial, y aportó otros datos que también llevan a pensar que pudo haber existido alguna discordia entre ellos.

Por lo pronto, tanto desde la Justicia como de la Policía no logran hacer pie en el avance de la causa ante las nulas existencia de datos corroborables. Y se dio como dato ilustrativo, a la hora de visualizar las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona del Puerto, de los comercios, y del 911, que no se pudo ver nada anormal, y mucho menos una camioneta blanca tipo Traffic en movimientos sospechosos.

Una denuncia preocupante

La referente de Red Alerta y coordinadora del Consejo de Lucha contra la Trata de Personas, que depende del Ministerio de Gobierno de Entre Ríos, Silvina Calveyra, informó a UNO que se está trabajando en todas las líneas para llegar hasta las últimas consecuencias con la denuncia efectuada.

"Acá hay dos situaciones. Una es la denuncia de una de las jóvenes, quien supuestamente fue secuestrada. Con ella se está llevando adelante el proceso de investigación, de declaración, para esclarecer qué fue lo que sucedió ese día. Sabemos que hay algunas cuestiones no muy claras, pero que nos llevará a nosotros a estar más atentos que nunca".





También aportó sobre la segunda mujer -supuestamente- secuestrada: "No hay un pedido de localización, ni restitución. No hay una denuncia en toda la provincia. Nos encontramos con la dificultad de que no tenemos datos, no tenemos identidad y ella no la conoce, por lo que las cámaras de seguridad serán claves", indicó la funcionaria para reflexionar: "Hay que ser muy cautelosos cuando hablamos de trata de personas, porque es un tema muy serio ya que no estamos hablando de cualquier delito, es un delito complejo que muchas veces es articulado con redes de mafia; no se debe generar ese pánico a la sociedad".





"También, en el caso que exista una supuesta víctima debemos extremar medidas de protección y cuidados porque es una supuesta persona que está en riesgo y los supuestos captadores pueden tomar medidas aberrantes y extremas", resaltó Calveyra.





Finalmente adelantó que este lunes se presentará en la Justicia Federal para impulsar una investigación que permita confirmar o descartar la existencia en Paraná de una supuesta red de trata.