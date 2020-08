La defensa de Christe volvió a cuestionar la objetividad de la Fiscalía en la investigación

La dureza con la que atacó la defensa de Julián Christe, acusado del femicidio de Julieta Riera, el trabajo de la Fiscalía no conmovió al juez de Garantías Mauricio Mayer, que dispuso la continuidad del encierro preventivo en el penal de Paraná del joven imputado.

El magistrado sostuvo que el hijo de la exjueza en lo Civil y Comercial Ana María Stagnaro, cuenta con los recursos para fugarse y eludir la Justicia. Además calificó como descabellado dictar una excarcelación para el joven que está detenido en la Unidad Penal Nº 1 desde el 1° de mayo, el día después del crimen de Riera.

El fiscal Ignacio Arrambery pidió prorrogar la preventiva por 45 días porque entienden que todavía están vigentes los riesgos procesales. La querella a cargo de Corina Beisel requirió 60 días o hasta que se realice la audiencia de remisión a juicio; mientras que la defensa solicitó la excarcelación, y en subsidio, la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario.

El juez Mayer coincidió con Beisel y extendió el encierro por dos meses.

Los que no anduvieron con vueltas para criticar fueron Franco Azziani Cánepa y Ladislao Uzín Olleros. Los defensores aseguraron en su exposición que en la investigación no hay objetividad por parte de la Fiscalía al momento de evaluar las pruebas. Acusaron de negligencia a las peritos psicólogas del Poder Judicial porque en 120 días no han podido producir un informe y cuestionaron las resoluciones del Tribunal de Apelación y la Cámara de Casación por dictar fallos calcados. “El doctor (Daniel) Carubia (integrante de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia) marcó todas las irregularidades que vienen adornando este proceso... se detuvo en remarcar la sentencia de la Cámara en la doctora (Carolina) Castagno que vino de hecho con la resolución ya hecha, condenatoria para con nuestro defendido. Porque no se puede entender que en 40 minutos de receso puede emitir una sentencia de 10 carillas y lo remarca puntillosamente el doctor Carubia, 29 minutos es la lectura de la sentencia. ¿Quién puede razonablemente creer que en 40 minutos pudo redactar, pudo construir una pieza judicial tan elaborada? Solamente se han cambiado los párrafos y lo único que hace es calcar resoluciones”, señaló Uzín Olleros, quien recibió una respuesta inmediata del juez Mayer, que destacó la independencia que tienen los jueces y aseguró que no hay superior que indique cómo fallar.

Azziani aseguró que no hay probanzas que sostengan la acusación y afirmó que ningún informe médico dice lo que sostiene la Fiscalía. Los acusadores señalan que Christe arrojó inconsciente a la joven por el balcón del octavo piso del edificio ubicado en plena peatonal San Martín.

Lo que resta

El fiscal Ignacio Aramberry sostuvo que para cerrar la Investigación Penal Preparatoria restan: la pesquisa anatomopatológica; las conclusiones de las pericias psicológicas y psiquiátricas de los peritos oficiales y de partes y los informes de Scopometría para saber el recorrido del cuerpo desde el octavo piso al lugar donde fue encontrado.

Cabe recordar que la joven cayó al vacío desde un departamento ubicado a 19 metros de altura. La hipótesis acusatoria sostiene que aún estaba con vida cuando fue arrojada. Su defensa argumenta que fue un accidente.