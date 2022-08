Jurado popular: Abogados piden revisar algunos defectos

"Hay Juicios por Jurados en los que deben intervenir la población, pero en algunos casos aparecen algunos defectos, como en las causas por narcomenudeo, que no se deberían llegar a analizar en un juicio popular, porque la figura básica y la pena es de cuatro a 15 años, pero cuando hay un agravante en la causa, aparecen situaciones defectuosas", resaltó el letrado, para ejemplificar: "Hay casos en los cuáles la fiscalía acusa, y al existir una participación de tres o más personas entre otros agravantes que prevé la ley 23.737, la pena pasa de seis a 20 años, lo que llevaría a que se defina el tema a través del Juicio por Jurados, y no de un tribunal técnico".

"Ese es uno de los aspectos en los cuales los defensores estamos en alerta porque es algo muy nuevo. Estados Unidos tiene otra cultura, lo tiene implementado desde hace muchos años, y creo que la sociedad en nuestro país aún no está preparada para tratar ciertos delitos", enfatizó.

Berón resaltó con estas situaciones que se viven en las causas por la venta de estupefacientes. "Paraná es una ciudad muy chica, y creo que esos delitos van en contra de la garantía de los jurados. Los jueces técnicos entienden las diferencias frente a una comercialización, de una persona que se le encuentran 30 porros o a otro sospechoso un mayor cargamento. Pero estas diferencias no se si las podrá analizar convenientemente un jurado popular, que debe saber cuándo se está frente a un consumo o a una venta. Es decir que es muy técnico el tema para ser valorado", reflexionó el abogado de Paraná.

"No es lo mismo decir lo mató o no lo mató. Ahí es más fácil llegar a una resolución al tribunal popular, pero en los temas de delitos de venta de drogas, aparecen cuestiones muy importantes, como es la participación, qué tipo de comercialización se estaría investigando, si hubo o no almacenamiento, si se la transportó o cosechó, es decir una serie de figuras penales que no se deben resolver metiéndolas en la misma bolsa del Juicio por Jurados", especificó.

Dicho esto, Berón hizo notar que "la falencia fundamental es que en otras legislaciones, el Juicio por Jurados es una elección para el imputado, que optar por el Juicio por Jurados o el juicio común. Esa alternativa hoy no existe, y van en contra de lo que es el funcionamiento del Juicio por Jurados".

El letrado advirtió: "Para todos es un éxito, porque todos los imputados están siendo condenados. Y yo no sé si la existencia de mayores condenas es un éxito del sistema. Creo que el éxito debe mirarse desde otro lado".

"Yo soy defensor penal y soy especialista en la defensa. Creo en la defensa penal porque es el lugar que se respeten las garantías de una persona. Y si va a ser condenado, que sea respetando todos sus derechos y dándose la oportunidad plena para que se defienda, sin tener ninguna vulneración", especificó finalmente.